Tadej Pogačar continuă să adune victorii. Câștigă etapa 1 din Tour de Romandie și devine lider

După victoria de duminică din cursa clasică Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogačar, rutierul echipei UAE Team Emirates-XRG, a ajuns la al cincilea succes al sezonului 2026, în doar a șaptea zi de competiție pentru el în acest an.

Etapa de miercuri din Tour de Romandie a inclus prima ascensiune montană importantă a ediției.

Atacul decisiv a fost lansat pe urcarea spre Ovronnaz, unde Tadej Pogačar a rupt ritmul plutonului, rămânând un grup de patru rutieri în frunte.

În final, victoria s-a decis la sprint, în localitatea Martigny, unde campionul mondial i-a învins pe Florian Lipowitz și Lenny Martinez, într-un final strâns, după ce diferența față de grupul urmăritor a scăzut dramatic pe ultimii kilometri.

Grupul din urma evadării, din care au făcut parte și rutieri importanți precum câștigătorul Turului Spaniei și al Italiei, Primož Roglič, a recuperat teren în final, însă nu a mai reușit să-i prindă pe cei din frunte.

Prin acest succes, Tadej Pogačar a urcat pe primul loc în clasamentul general.

Slovenul are un avans de șapte secunde în fața lui Lipowitz, în timp ce Martinez ocupă poziția a treia, la 16 secunde.