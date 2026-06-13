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Isaac del Toro câștigă etapa-regină din Turul Auvergne-Rhône-Alpes, principala cursă premergătoare Turului Franței la ciclism. Tuckwell rămâne lider la general

Mexicanul Isaac del Toro a câștigat sâmbătă etapa a șaptea a Turului Auvergne-Rhône-Alpes, principala cursă premergătoare Turului Franței la ciclism, impunându-se solitar pe ascensiunea finală către Grand Colombier. Luke Tuckwell își păstrează însă poziția de lider al clasamentului general.
Isaac del Toro câștigă etapa-regină din Turul Auvergne-Rhône-Alpes, principala cursă premergătoare Turului Franței la ciclism. Tuckwell rămâne lider la general
sursă foto: UAE Team Emirates XRG
Petre Apostol
13 iun. 2026, 17:48, Sport
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Mexicanul Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) s-a impus după 133,6 kilometri între La Bridoire și Grand Colombier, fiind cronometrat în 3h41min41sec. El a fost urmat de spaniolul Juan Ayuso, sosit la 24 de secunde, și de norvegianul Tobias Halland Johannessen, la 38 de secunde.

Mexicanul a produs atacul decisiv în ultimii kilometri ai ascensiunii finale. După ce l-a ajuns pe Ayuso cu aproximativ 1,7 kilometri înainte de sosire, Del Toro a accelerat și s-a desprins pentru a obține victoria, prima sa la nivel profesionist pe teritoriul Franței.

Ayuso lansase ofensiva cu aproximativ șapte kilometri înainte de final și părea capabil să lupte pentru victorie, însă nu a reușit să reziste ritmului impus de rutierul mexican. În urma lor au sosit Johannessen, americanul Matteo Jorgenson și belgianul Cian Uijtdebroeks.

Australianul Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-Hansgrohe), lider al clasamentului general, a rezistat pe dificila cățărare finală și va începe ultima etapă din fruntea ierarhiei. Australianul în vârstă de 21 de ani păstrează un avans de 42 de secunde față de Jorgenson și rămâne principalul favorit la câștigarea cursei. Del Toro ocupă locul al treilea, fiind la 49 de secunde de prima poziție.

Etapa a fost marcată și de revenirea spectaculoasă a francezului Paul Seixas. Considerat unul dintre pretendenții la clasamentul general, acesta a căzut la peste 100 de kilometri de sosire și a fost nevoit să urmărească plutonul timp de aproximativ 65 de kilometri înainte de a reveni în grupul favoriților cu ajutorul coechipierilor săi. Pentru efortul depus, organizatorii i-au acordat premiul pentru combativitate al etapei.

Turul Auvergne-Rhône-Alpes, fostul Critérium du Dauphiné, se încheie duminică.

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