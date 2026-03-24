Campionul mondial Tadej Pogačar domină clasamentul UCI, după victoria în primul „monument” al anului

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) a ajuns la un total de 11.635 de puncte, după succesul din cursa de duminică, potrivit clasamentului actualizat marți de Uniunea Ciclistă Internațională.

Pe locul secund se află mexicanul Isaac del Toro, coechipierul său de la UAE Team Emirates XRG, cu 6.789 de puncte. Podiumul este completat de danezul Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), cu 6.369,14 puncte.

Top 5 este completat de Mads Pedersen (locul 4) și belgianul Remco Evenepoel (locul 5).

Britanicul Tom Pidcock, care s-a luptat la sprintul final cu Pogacar în Milano-San Remo, urcă până pe poziția a șasea.

Performanțele lui Pogačar sunt susținute și de rezultatele recente din marile clasice.

Slovenul a câștigat în weekend ediția 2026 a Milano-San Remo, bifând în palmares astfel al patrulea dintre cele cinci curse clasice „monument” din ciclismul profesionist.

Cursele „monument” sunt Paris-Roubaix, Turul Flandrei, Milano-San Remo, Liege-Bastogne-Liege și Il Lombardia.

Singura cursă care îi lipsește din palmares dintre acestea este Paris-Roubaix.

Doar trei sportivi au în istorie victorii în toate cele cinci curse: Rik Van Looy, Eddy Merckx și Roger De Vlaeminck.

În total, Pogačar a acumulat deja 11 victorii în „monumente”, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai compleți rutieri ai generației sale.

În privința României, primul ciclist român din ierarhia mondială este Cristian Răileanu (Li Ning Star). Acesta ocupă locul 363, cu 242 de puncte, în coborâre cu 3 poziții față de săptămâna precedentă.