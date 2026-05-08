Calificare! Echipa feminină a României, semifinalistă la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra

Echipa feminină a României s-a calificat vineri seara în semifinalele Campionatului Mondial de tenis de masă de la Londra, după ce a eliminat echipa Franței, scor 3-1.
Bernadette Szocs. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 mai 2026, 00:05, Sport
Reușita este cu atât mai semnificativă cu cât este prima medalie cucerită de tricolore după o pauză de 26 de ani, când au câștigat bronz la întrecerea care a avut loc Kuala Lumpur.

„Calificare! Echipa feminină a României este în elita tenisului de masă, semifinalistă la Campionatul Mondial Londra 2026. Astfel, lotul național feminin și-a asigurat prezența pe podium la ediția actuală și a revenit printre echipele medaliate ale unei ediții de Campionat Mondial, după 26 de ani de la medalia de bronz obținută de tricolore la Kuala Lumpur. Vineri seara, România (7 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins Franța (5 mondial), medaliata cu bronz mondial de la ediția precedentă, scor 3-1. Înaintea duelului de la OVO Arena Wembley, România conducea cu 5-0 la întâlnirile directe, iar sub îndrumarea antrenorului Viorel Filimon, echipa feminină nu a pierdut niciodată în fața Franței. Astăzi, cu Andrei Filimon – antrenorul principal pe bancă, România a câștigat cu 3-1 în fața Franței și s-a calificat în semifinala CM Londra 2026!”, anunță Federația Română de Tenis de Masă într-o postare pe Facebook.

Adina Diaconu – Jia Nan Yuan a fost meciul de deschidere. Ajunsă în decisiv, a cedat ritmul în fața adversarei și a pierdut în cele din urmă meciul, scor 2-3 (11-7, 11-13, 8-11, 11-8, 5-11).

Bernadette Szocs a egalat situația scorului dintre România și Franța, după ce a învins-o pe Prithika Pavade cu 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11,11-2).

Ulterior, România a trecut în avantaj după ce Andreea Dragoman a învins-o pe Charlotte Lutz, scor 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6).

În final, Bernadette Szocs a învins-o pe Jia Nan Yuan cu 3-1 (10-12, 11-6,11-4, 14-12), calificând România în semifinalele Campionatului Mondial de tenis de masă.

„Le mulțumesc celor care ne susțin. Nu am cuvinte… Am ajuns în semifinale și este prima noastră medalie în această formulă ca echipă. Sunt mândră de colegele mele, a fost un efort colectiv și sunt foarte fericită să fiu aici și să aduc două puncte pentru echipei. Am luat meci cu meci, minge cu minge și mi-a dorit să mă bucur pe deplin. Victoria este cea mai importantă. Visul nostru a devenit, în sfârșit, realitate, deoarece ne doream de mult o medalie la Campionatul Mondial. Ne-am ajutat reciproc în fiecare moment și, după o perioadă lungă, merităm această medalie”, a declarat Bernadette Szocs la scurt timp după calificarea României în semifinale, potrivit Federației Române de Tenis de Masă.

Semifinala România – China este programată sâmbătă, de la 14:30, ora României.

