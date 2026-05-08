Calificare! Echipa feminină a României, semifinalistă la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra

Selecționata României s-a calificat vineri seara în semifinalele Campionatului Mondial de tenis de masă de la Londra din acest an, după ce a eliminat Franța, scor 3-1.

Reușita este cu atât mai semnificativă cu cât este prima medalie cucerită de tricolore după o pauză de 26 de ani, când au câștigat bronz la întrecerea care a avut loc Kuala Lumpur.

„Calificare! Echipa feminină a României este în elita tenisului de masă, semifinalistă la Campionatul Mondial Londra 2026. Astfel, lotul național feminin și-a asigurat prezența pe podium la ediția actuală și a revenit printre echipele medaliate ale unei ediții de Campionat Mondial, după 26 de ani de la medalia de bronz obținută de tricolore la Kuala Lumpur. Vineri seara, România (7 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins Franța (5 mondial), medaliata cu bronz mondial de la ediția precedentă, scor 3-1. Înaintea duelului de la OVO Arena Wembley, România conducea cu 5-0 la întâlnirile directe, iar sub îndrumarea antrenorului Viorel Filimon, echipa feminină nu a pierdut niciodată în fața Franței. Astăzi, cu Andrei Filimon – antrenorul principal pe bancă, România a câștigat cu 3-1 în fața Franței și s-a calificat în semifinala CM Londra 2026!”, anunță Federația Română de Tenis de Masă într-o postare pe Facebook.

Adina Diaconu – Jia Nan Yuan a fost meciul de deschidere. Ajunsă în decisiv, a cedat ritmul în fața adversarei și a pierdut în cele din urmă meciul, scor 2-3 (11-7, 11-13, 8-11, 11-8, 5-11).

Bernadette Szocs a egalat situația scorului dintre România și Franța, după ce a învins-o pe Prithika Pavade cu 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11,11-2).

Ulterior, România a trecut în avantaj după ce Andreea Dragoman a învins-o pe Charlotte Lutz, scor 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6).

În final, Bernadette Szocs a învins-o pe Jia Nan Yuan cu 3-1 (10-12, 11-6,11-4, 14-12), calificând România în semifinalele Campionatului Mondial de tenis de masă.