România, eliminată de campioana en-titre, China, în optimile de finală la Campionatul Mondial de Tenis de Masă

Echipa României a început perfect duelul din optimi de la Campionatul Mondial de Tenis de Masă. Eduard Ionescu s-a impus în minimum de seturi în disputa cu Liang Jingkun, jucător de Top 10 mondial. Românul a câștigat cu scorul de 11-5, 11-7, 11-6.

Însă, China a preluat conducerea, după victorii în următoarele două partide.

Iulian Chirița a cedat în fața lui Wang Chuqin, în trei seturi, scor 5–11, 10–12, 5–11). Apoi, Ovidiu Ionescu a fost învins de Lin Shidong, cu 0-3 (9–11, 6–11, 4–11).

În meciul al patrulea, Eduard Ionescu a realizat un nou meci bun, însă a cedat în duelul cu liderul mondial Wang Chuqin, scor 1-3 (8–11, 11–8, 3–11, 4–11).

China, favorită principală a competiției și campioană en-titre, avansează astfel în sferturile de finală de la Campionatul Mondial de Tenis de Masă, unde va întâlni învingătoarea dintre Coreea de Sud și Austria.

În întrecerea feminină, România va juca miercuri seară, de la ora 19:00, cu Egipt, pentru un loc în sferturile de finală.