CSM București anunță numărul de bilete alocate clubului pentru turneul final al EHF Champions League

CSM București a oferit miercuri precizări privind situația biletelor destinate suporterilor pentru turneul Final Four al Champions League la handbal feminin de la Budapesta (Ungaria), confirmând numărul de locuri alocate și stadiul procedurilor de distribuire.
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
06 mai 2026, 13:13, Sport

Potrivit comunicatului transmis de club, CSM București a confirmat necesarul de 530 de bilete, aflate în prezent în proces de validare în sistemul de ticketing al organizatorilor.

„CSM București a confirmat deja necesarul de bilete 530, iar în prezent se află în curs de validare integrarea acestora în sistemul de ticketing. După finalizarea acestui pas și parcurgerea etapelor administrative (inclusiv emiterea facturii și confirmarea plății), biletele vor fi puse la dispoziție conform procedurii obișnuite”, se arată în informarea oficială a clubului.

Reprezentanții echipei precizează că procedura de alocare este una standard, aplicată tuturor cluburilor calificate în competiție.

„Procedura de alocare și distribuire a biletelor este una standard, aplicată în mod egal tuturor cluburilor calificate. În acest moment, procesul este încă în desfășurare, iar facturarea și distribuirea efectivă a biletelor nu au fost finalizate pentru niciun club”, a transmis CSM București.

Turneul Final Four este programat în perioada 6-7 iunie 2026, la MVM Dome din Budapesta.

În semifinale, CSM București va întâlni formația franceză Metz Handball, meci programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00.

În semifinala a doua, programată în aceeași zi, de la ora 19:00, se vor duela Győri Audi ETO KC și Brest Bretagne Handball.

