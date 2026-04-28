Prima pagină » Sport » Trei handbaliste de la CSM București, în echipa ideală a manșei retur din sferturile Ligii Campionilor

Trei handbaliste de la CSM București, în echipa ideală a manșei retur din sferturile Ligii Campionilor

Succesul categoric al echipei de handbal feminin CSM București din manșa retur cu Team Esbjerg, scor 37-27, a adus și nominalizarea a trei jucătoare în echipa ideală a rundei din Liga Campionilor, prezentată marți de Federația Europeană de Handbal: Elizabeth Omoregie, Trine Østergaard, Crina Pintea.
Trei handbaliste de la CSM București, în echipa ideală a manșei retur din sferturile Ligii Campionilor
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
28 apr. 2026, 16:34, Sport

Elizabeth Omoregie a fost coordonatoarea perfectă a atacului echipei CSM București. A înscris 6 goluri din 8 aruncări (75%) și a oferit 6 pase decisive, fiind una dintre cele mai influente jucătoare ale meciului. Omoregie a fost inclusă și în echipa ideală din manșa tur.

Trine Jensen Østergaard a avut o eficiență maximă pe extrema dreaptă. A încheiat partida cu 6 goluri din 6 aruncări (100%), plus o pasă decisivă.

Crina Elena Pintea a reprezentat o forță pe semicerc. Pivotul român a marcat 5 goluri din 6 aruncări (83%) și a fost greu de oprit în duelurile fizice.

Grație succesului de duminică, CSM București a avansat, după o absență de opt ani, la turneul Final Four al Ligii Campionilor.

Echipa ideală în manșa retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor:

portar – Johanna Bundsen (MVP) – Metz Handball
inter stânga – Tyra Axnér – Metz
coordonatoare – Elizabeth Omoregie – CSM București
inter dreapta – Anna Vyakhireva – Brest Bretagne Handball
extremă stânga – Chloé Valentini – Metz
extremă dreapta – Trine Jensen Østergaard – CSM București
pivot – Crina Elena Pintea – CSM București
apărătoare – Kristine Breistøl – Györi Audi ETO KC

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
Gandul
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
Libertatea
O britanică complet sănătoasă a luat o decizie șocantă. De ce a cerut să fie eutanasiată?
CSID
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Promotor