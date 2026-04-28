Trei handbaliste de la CSM București, în echipa ideală a manșei retur din sferturile Ligii Campionilor

Elizabeth Omoregie a fost coordonatoarea perfectă a atacului echipei CSM București. A înscris 6 goluri din 8 aruncări (75%) și a oferit 6 pase decisive, fiind una dintre cele mai influente jucătoare ale meciului. Omoregie a fost inclusă și în echipa ideală din manșa tur.

Trine Jensen Østergaard a avut o eficiență maximă pe extrema dreaptă. A încheiat partida cu 6 goluri din 6 aruncări (100%), plus o pasă decisivă.

Crina Elena Pintea a reprezentat o forță pe semicerc. Pivotul român a marcat 5 goluri din 6 aruncări (83%) și a fost greu de oprit în duelurile fizice.

Grație succesului de duminică, CSM București a avansat, după o absență de opt ani, la turneul Final Four al Ligii Campionilor.

Echipa ideală în manșa retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor:

portar – Johanna Bundsen (MVP) – Metz Handball

inter stânga – Tyra Axnér – Metz

coordonatoare – Elizabeth Omoregie – CSM București

inter dreapta – Anna Vyakhireva – Brest Bretagne Handball

extremă stânga – Chloé Valentini – Metz

extremă dreapta – Trine Jensen Østergaard – CSM București

pivot – Crina Elena Pintea – CSM București

apărătoare – Kristine Breistøl – Györi Audi ETO KC