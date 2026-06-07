PUTEȚI URMĂRI REZUMATUL PARTIDEI ÎN VIDEO!

Omoregie a fost cea mai bună jucătoare pentru CSM, trecându-și în cont opt goluri. Brnovic și Crina Pintea au contribuit cu câte cinci goluri fiecare.

Un rol cheie în victoria CSM-ului au avut și cele două portărițe, ambele cu un procentaj al intervențiilor de peste 35%. Gabriela Moreschi a salvat 10 mingi (din 28), iar Louise Eriksson cinci (din 13). De la Brest s-a evidențiat Mairot cu 11 goluri.

CSM București a fost condusă o singură dată în finala mică, chiar în startul partidei. Jucătoarele Bojanei Popovici au controlat partida și s-au aflat mereu în avantaj, cea mai mare diferență înregistrându-se în repriza secundă (șase goluri).

UPDATE ORA 17:30: CSM București a învins Brest Bretagne în meciul pentru locul 3 cu scorul de 32-26.



UPDATE ORA 17:20: Echipa Bojanei Popovici se distanțează la 6 goluri. Scorul este acum 27-12.



UPDATE ORA 17:10: CSM a mărit avantajul și conduce cu 20-17.

UPDATE ORA 16:30: E pauză la Budapesta. CSM București – Brest Bretagne: 15-13



UPDATE ORA 16:20: Handbalistele de la CSM păstrează o diferență de două goluri pe tabelă: 10-8.



UPDATE ORA 16:10: CSM controlează jocul și conduce Brest Bretagne cu 7-5.



UPDATE ORA 16:00: A început finala mică de la Budapesta.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Sâmbătă, în semifinale, echipa bucureșteană a pierdut în fața unei alte echipe din Franța, Metz Handball, cu 27-32 (13-17).

Metz Handball: Bundsen – 2 goluri, Novotna – Bouktit – 8, Valentini – 7, Axner – 3, Granier – 3, Albek – 3, Borg – 3, Grandveau – 2, Zaadi – 1, Wajoka, Augustine, Schneider, Ngombele, Vamos, Errard

Antrenor: Emmanuel Mayonnade

CSM: Eriksson, Moreschi – Maslova – 7 goluri, Ostergaard – 4, Omoregie – 3, Pintea – 3, Jaukovic – 2, Szoke – 2, Brnovic – 2, Hansen – 1, Friis – 3, Freriks, Mihai, Smits, Rotaru, Maxim

Antrenor: Bojana Popovic

Declarații la sfârșitul meciului

Bojana Popovic (antrenoarea CSM-ului): „Mi s-a părut că echipa era puțin rigidă. Am încercat să le transmit că trebuie să se relaxeze și să se bucure mai mult de joc. Era o semifinală de Liga Campionilor, iar în astfel de momente dacă nu ești relaxat și nu te bucuri de handbal, lucrurile nu mai funcționează”.

Sarah Bouktit (pivotul lui Metz): ”A fost un meci foarte greu, exact așa cum îl pregătisem și cum ne așteptam. A fost o provocare fizică enormă. Dar am reușit să facem lucrurile să pară mai simple pentru că eram pregătite pentru toate aspectele jocului. Știam ce vor încerca să facă și am muncit foarte bine pentru acest meci. A fost o partidă foarte dificilă, exact cum ne imaginam, însă am răspuns prezent în toate momentele importante.

Cred că cheia victoriilor rămâne apărarea. În atac nu am avut multe ratări și am găsit soluții clare foarte des. Cred că am fost bune aproape în toate compartimentele. Am spus-o încă de la început: vrem să câștigăm Liga Campionilor. Astăzi am făcut primul pas și suntem foarte fericite, dar nu ne vom opri aici”.

Evelina Eriksson (portarul lui CSM): ”Este foarte greu acum. Sunt dezamăgită, bineînțeles. Metz nu ne-a surprins cu nimic, iar asta este poate și mai frustrant, pentru că știam exact ce vor face și tot au reușit să își impună jocul.

Nu cred că am ajuns la nivelul la care ne doream să fim astăzi. Nu putem să ne plângem de nimic. Am avut tot timpul din lume să pregătim acest meci și am făcut-o. Dar Metz este o echipă foarte bună, iar echipele bune fac foarte bine lucrurile pe care le stăpânesc”.

Anne Mette Hansen (CSM): ”Cred că am făcut, per total, un meci destul de bun, însă nu am reușit să marcăm, iar asta a fost marea problemă astăzi. Metz a controlat foarte bine jocul, mai ales pe faza defensivă și pe contraatac. Când ratezi atât de mult, apare frustrarea, iar împotriva unei echipe precum Metz devine foarte dificil. De fapt, cred că ne-am creat multe ocazii clare, doar că am ratat. În momentul în care nu marchezi, nu mai apare acea energie pozitivă și nici satisfacția de a construi un atac bun. Am avut și puțin ghinion, mingi în bară și afară.

În plus, portarul lor a avut foarte multe intervenții. Cred că a terminat cu 17 parade sau ceva de genul acesta. Este enorm dacă vrei să ajungi într-o finală. Trebuie să aducem multă energie mâine (n.red. – duminică). Va fi un meci foarte greu, cu puțin timp de recuperare. Sunt două echipe dezamăgite, care încearcă să obțină ultima victorie a sezonului. Va trebui să dăm totul pentru a câștiga”.

Ce post de televiziune transmite finala mică

Revenită după opt ani în Final Four-ul Champions League, CSM București n-a reușit calificarea în finală, dar duminică are șansa de a câștiga finala mică a competiției, dacă va depăși Brest Bretagne. Meciul va fi transmis de posturile de televiziune DIGI SPORT 1 și PRIMA SPORT 1.

În cealaltă semifinală a Final Four-ului, Gyor a întrecut Brest Bretagne cu scorul de 31-30 (17-16).

Astfel, finala mare, care va desemna campioana, le va opune, de asemenea duminică, la Budapesta, însă de la ora 19:00, pe Gyor (Ungaria) și Metz Handball (Franța).