Bojana Popovic, antrenoarea echipei feminine de handbal CSM București, înainte de Final Four-ul Champions League: Mergem să câștigăm tot

„Este ceva foarte important pentru întregul club. Suntem foarte mândri și fericiți că putem merge împreună și să reprezentăm clubul în cel mai important eveniment pentru handbalul feminin din lume în acest moment, la Budapesta”, a afirmat antrenoarea CSM București, Bojana Popovic, într-o conferință de presă.

Antrenoarea a explicat că obiectivul principal este ca echipa să se bucure de experiență și să abordeze competiția fără presiune.

„Trebuie doar să mergem acolo și să ne bucurăm, așa cum am făcut în ultimele șase luni. Multe dintre fete nu au mai jucat într-un astfel de turneu, așa că vrem să reducem presiunea și să le ajutăm să joace cu inima, fără să se gândească la ceea ce sunt obligate să realizeze. Atunci este mai ușor să reușești”, a spus ea.

Cu toate acestea, Popovic a precizat că ambițiile echipei sunt maxime.

„Nu mergem acolo doar să jucăm handbal. Dacă mergem, mergem să câștigăm totul. Toate echipele au același obiectiv”, a declarat antrenoarea.

Referindu-se la parcursul formației în acest sezon european, Popovic a respins ideea că rezultatele obținute au fost o surpriză.

„Nu a fost vorba despre un miracol. Echipa a funcționat foarte bine ca grup. Jucătoarele aveau deja experiență și calitate, iar eu doar le-am ajutat să scoată la iveală ce au mai bun”, a explicat ea.

Popovic a admis că un eventual triumf în Liga Campionilor ar avea o semnificație specială și pe plan personal.

„Pentru orice antrenor înseamnă enorm să câștige această competiție. La final, este vorba despre victorie. Doar un singur antrenor poate câștiga acest trofeu în fiecare an”, a concluzionat fosta mare jucătoare muntenegreană.

Crina Pintea: „Sezon special”

De asemenea, căpitanul echipei, Crina Pintea, a precizat că echipa își dorește enorm câștigarea trofeului.

„Este o calificare mult așteptată. Am trecut prin foarte multe împreună. Ne dorim enorm să câștigăm acest trofeu. Ar însemna încununarea tuturor eforturilor și a muncii depuse. Acest sezon a fost unul special, mi s-a părut cel mai provocator de până acum și sunt foarte bucuroasă pentru că am reușit”, a declarat Pintea.

Pivotul formației bucureștene a afirmat că echipa abordează turneul final cu încredere și fără presiune suplimentară.

„Sunt foarte pregătită și, în același timp, emoționată într-un mod pozitiv. Mă uit la colegele mele, cum am trecut prin toate împreună și ce dovadă de putere avem. Iar asta nu mă face decât să fiu încrezătoare. Sunt bucuroasă și entuziasmată de ce o să fie acolo. Nu simt niciun fel de presiune. Îmi doresc să câștigăm și în același timp să ne bucurăm de handbal”, a mai spus ea.

Pintea consideră că unul dintre secretele parcursului reușit din acest sezon a fost coeziunea lotului.

„Cred că anul acesta am colaborat mai bine ca niciodată. Nu există o formulă secretă sau un truc magic. Cred că anul acesta am reușit să colaborăm mai bine. Nu e nicio formulă secretă sau vreun truc magic. Pur și simplu, am încercat să lucrăm împreună. Simt că fiecare dintre noi a depus eforturi acolo unde era necesar și ne-a adus în punctul în care suntem”, a explicat internaționala română.

CSM București întâlnește sâmbătă, de la ora 16:00, echipa franceză Metz, în prima semifinală a turneului Final Four care se desfășoară la Budapesta, în Ungaria. În semifinala a doua se vor confrunta Gyor și Brest, de la ora 19:00.