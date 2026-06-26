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CSM București, grupă de foc în Liga Campionilor la handbal feminin. Gloria Bistrița va întâlni campioana Europei

CSM București și Gloria Bistrița și-au aflat adversarele din grupele EHF Champions League Women 2026/27, după tragerea la sorți. CSM, formație care tocmai a încheiat sezonul european cu o prezență în Final Four și locul 3 la Budapesta, va juca în Grupa A, în timp ce Gloria Bistrița a fost repartizată în Grupa B, alături de campioana Europei, Metz Handball.
CSM București, grupă de foc în Liga Campionilor la handbal feminin. Gloria Bistrița va întâlni campioana Europei
Gabriel Negreanu
26 iun. 2026, 12:28, Sport
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CSM București va avea parte de o grupă foarte puternică în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a fost repartizată în Grupa A, unde va întâlni Team Esbjerg, FTC-Toyota Kovács, Brest Bretagne Handball, RK Krim OTP Group Mercator, BV Borussia Dortmund, Sola Handballklubb și OTP Group Buducnost.

România va avea două reprezentante în competiție, după ce EHF a confirmat participarea Gloriei Bistrița, cu loc direct, și a CSM București, printr-un upgrade acceptat pentru sezonul 2026/27. Formatul competiției feminine rămâne neschimbat, cu două grupe de câte opt echipe, iar noul sezon va începe în 5/6 septembrie.

CSM București, din nou în fața unor nume grele ale Europei

Pentru CSM București, tragerea la sorți vine la scurt timp după cel mai bun sezon european din ultimii ani. Echipa din Capitală a ajuns în Final Four-ul EHF Champions League, la Budapesta, pentru prima dată după o pauză de opt ani, și a încheiat competiția pe locul 3.

CSM a pierdut semifinala cu Metz Handball, scor 27-32, dar a câștigat finala mică împotriva celor de la Brest Bretagne Handball, 32-26, obținând bronzul european. A fost al treilea loc 3 din istoria clubului în Liga Campionilor, după sezoanele 2016/17 și 2017/18.

În noua grupă, CSM se va reîntâlni cu Brest Bretagne Handball, echipa învinsă în meciul pentru medalia de bronz. Totodată, bucureștencele vor avea dueluri tari cu Team Esbjerg, FTC, Krim, Borussia Dortmund, Sola și Buducnost.

Gloria Bistrița, grupă cu Metz și Györ

Gloria Bistrița a fost repartizată în Grupa B, una extrem de dificilă, în care se află Metz Handball, Györi Audi ETO KC, Odense Håndbold, HC Podravka, Storhamar Håndball Elite, HSG Blomberg-Lippe și Nykøbing Falster Håndbold.

Cel mai puternic nume din grupă este Metz Handball, echipa care a câștigat Liga Campionilor în sezonul recent încheiat, după 31-29 cu Györ în finala de la Budapesta. Metz a devenit astfel primul club francez care câștigă trofeul EHF Champions League Women.

Grupele EHF Champions League Women 2026/27

  • Grupa A: Team Esbjerg, CSM București, FTC-Toyota Kovács, Brest Bretagne Handball, RK Krim OTP Group Mercator, BV Borussia Dortmund, Sola Handballklubb, OTP Group Buducnost.
  • Grupa B: Metz Handball, Györi Audi ETO KC, Odense Håndbold, Gloria Bistrița, HC Podravka, Storhamar Håndball Elite, HSG Blomberg-Lippe, Nykøbing Falster Håndbold.

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