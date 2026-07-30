Multiplu campion național cu Dinamo, handbalistul Nicușor Negru revine la CSM București

Clubul bucureștean a precizat că transferul lui Nicușor Negru face parte din strategia de consolidare a lotului pentru sezonul viitor, în care echipa își propune să lupte pentru primele poziții atât în Liga Zimbrilor, cât și în EHF European League.

„Unele povești merită continuate. Astăzi îi spunem «Bine ai venit!» lui Nicu Negru, care revine la CSM București, după opt ani petrecuți la campioana României, CS Dinamo București”, a transmis clubul.

Nicușor Negru, în vârstă de 32 de ani, revine la CSM București după opt sezoane petrecute la Dinamo, perioadă în care a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai campioanei României. Alături de formația din Ștefan cel Mare a cucerit opt titluri de campion al României, șase Cupe ale României și șase Supercupe, evoluând și în Liga Campionilor.

Originar din Reșița, extrema stângă și-a început cariera la HC Caraș-Severin, iar între 2014 și 2018 a mai evoluat pentru CSM București, înainte de transferul la Dinamo.

Negru a fost și component al naționalei României, iar la nivel individual a fost golgheter al Campionatului Mondial de juniori din 2013 și al Campionatului Mondial de tineret din 2015.