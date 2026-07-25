Echipa de handbal CSM București își întărește linia de 9 metri cu internaționalul polonez Damian Przytuła

Damian Przytuła, în vârstă de 27 de ani, vine la CSM București cu experiență și în Liga Campionilor, competiție în care a evoluat alături de RK Zagreb.

Născut la Olsztyn, Przytuła (2,00 m) și-a început cariera în Polonia, unde s-a remarcat la echipe precum MMTS Kwidzyn și Górnik Zabrze, alături de care a jucat în EHF European League.

În vara anului 2024 s-a transferat în Ungaria, la MOL Tatabánya, unde a impresionat prin randamentul ofensiv (20 de goluri în 8 meciuri europene), performanță ce i-a adus ulterior transferul la RK Zagreb.

La nivel internațional, Damian Przytuła are o bogată experiență la naționala de seniori a Poloniei, pentru care a adunat peste 44 de selecții și 80 de goluri, reprezentându-și țara și la turneul final al Campionatului Mondial din 2025.

„Cu cei 2,00 metri ai săi, un șut puternic și o excelentă capacitate de joc în ambele faze, Damian este un handbalist complet, care va aduce forță, determinare și experiență lotului CSM București”, se arată în comunicatul clubului din Capitală.