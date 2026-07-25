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Lovitură pe piața transferurilor în fotbalul feminin: OL Lyonnes o transferă pe Salma Paralluelo, campioană mondială cu Spania și autoare a unei duble în finala Ligii Campionilor

Internaționala spaniolă Salma Paralluelo, campioană mondială și una dintre cele mai importante jucătoare ale generației sale, a semnat un contract valabil până în 2030 cu OL Lyonnes, a anunțat sâmbătă clubul francez.
Lovitură pe piața transferurilor în fotbalul feminin: OL Lyonnes o transferă pe Salma Paralluelo, campioană mondială cu Spania și autoare a unei duble în finala Ligii Campionilor
sursă foto: Marcus Brandt/dpa
Petre Apostol
25 iul. 2026, 11:45, Sport
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Jucătoarea în vârstă de 22 de ani ajunge la formația din Lyon după patru sezoane petrecute la FC Barcelona, alături de care a cucerit patru titluri de campioană a Spaniei și trei trofee în Champions League.

Paralluelo a avut un rol important și în ultimul succes european al formației catalane, reușind o dublă în finala Ligii Campionilor din luna mai, câștigată cu 4-0 chiar împotriva echipei OL Lyonnes.

La nivel internațional, fotbalista este campioană mondială cu naționala Spaniei, titlu cucerit în 2023, și vicecampioană europeană. De asemenea, ea a devenit campioană mondială la toate cele trei niveluri de vârstă (Under-17, Under-20 și senioare), o performanță rar întâlnită în fotbalul feminin.

Înainte de a se dedica exclusiv fotbalului, Paralluelo a avut rezultate remarcabile și în atletism, fiind campioană de junioare a Spaniei și concurând în probe de semifond: 400 de metri și 300 de metri garduri.

Rămasă liberă de contract la finalul lunii iunie, după despărțirea de FC Barcelona, Paralluelo reprezintă unul dintre cele mai importante transferuri ale verii în fotbalul feminin european. Plecarea sa se înscrie într-o serie de despărțiri importante de la clubul catalan, după ce Alexia Putellas și Mapi León au semnat cu London City Lionesses, iar Ona Batlle a trecut la Arsenal.

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