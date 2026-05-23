Barcelona învinge clar OL Lyon și câștigă pentru a patra oară Liga Campionilor la fotbal feminin

FC Barcelona a câștigat sâmbătă seară Liga Campionilor la fotbal feminin, după o finală dominată în fața rivalei istorice OL Lyon, scor 4-0, la Oslo, într-un meci decis prin explozia echipei catalane în partea secundă. Este al patrulea trofeu din competiție pentru echipa spaniolă.
sursă foto: FC Barcelona / facebook
Petre Apostol
23 mai 2026, 21:33, Sport
Deși echipa din Lyon a început mai bine partida și a blocat eficient construcția catalanelor, Barcelona a rezistat presiunii și a lovit decisiv după pauză. Portarul Cata Coll a avut intervenții importante în prima parte a jocului, inclusiv la o lovitură cu capul al lui Wendie Renard și la o lovitură liberă executată de Selma Bacha.

Momentul-cheie al finalei a venit după o fază controversată. Un gol al lui Lindsey Heaps, de la echipa franceză, a fost anulat pentru ofsaid, la doar un minut după ce fusese validat temporar, schimbând dinamica meciului.

După revenirea de la vestiare, Barcelona a crescut ritmul și a deschis scorul în minutul 55 prin Ewa Pajor. Aceasta a finalizat un atac rapid inițiat de o cursă impresionantă de 40 de metri a mijlocașei Patri Guijarro. Atacanta poloneză, aflată la a șasea finală europeană, a reușit dubla în minutul 69, profitând de apărarea expusă a francezelor.

Finalul a aparținut complet Barcelonei. Salma Paralluelo a reușit o dublă rapidă în minutele 90 și 90+3, consfințind scorul final de 4-0.

Succesul confirmă dominația Barcelonei în fotbalul feminin european. Echipa câștigă al patrulea trofeu continental și reușește în același sezon tripla internă și europeană, consolidând statutul de dinastie, după ce a preluat hegemonia de la Lyon, club care a dominat deceniul anterior.

