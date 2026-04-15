Simeone visează la trofeul Ligii Campionilor după ce Atletico a eliminat Barcelona

Atletico Madrid a pierdut cu 2-1 manșa secundă a sferturilor, pe teren propriu, însă rezultatul a fost suficient pentru calificare, scor 3-2 la general, după victoria cu 2-0 obținută săptămâna trecută pe Camp Nou.

Atletico, care nu a câștigat niciodată competiția, va întâlni în semifinale pe Arsenal sau Sporting Lisabona.

Simeone: „Suntem pregătiți”

„Vom intra cu toată speranța noastră, cu încredere totală. Știm care ne sunt punctele forte și defectele”, a spus Simeone.

„Suntem pregătiți. Vom merge după ceea ce urmărim de mulți ani”, a adăugat antrenorul lui Ateltico.

Simeone a condus-o pe Atletico în finala Ligii Campionilor în 2014 și 2016, ambele încheiate cu înfrângeri dureroase în fața rivalei din oraș, Real Madrid.

Ultima dată când madrilenii au ajuns în semifinale a fost în 2017.

„Sunt deja 14 ani aici și încă mă entuziasmează să văd că echipa continuă să lupte. Jucătorii s-au schimbat, a trebuit să o luăm de la capăt de multe ori, iar acum suntem din nou printre cele mai bune patru echipe din Europa”, a spus tehnicianul argentinian.

Veteranul lui Atletico, Antoine Griezmann, a spus că echipa sa a crezut mereu că poate reveni după cele două goluri rapide marcate de Barcelona.

Lamine Yamal și Ferran Torres i-au dus pe catalani în avantaj, însă Ademola Lookman a redus din diferență pentru Atletico, iar golul s-a dovedit decisiv.

„Cu fanii noștri și cu valoarea pe care o avem, știam că putem marca”, a declarat Griezmann.

El a adăugat: „A fost o dublă frumoasă și dificilă, împotriva unei echipe care joacă foarte bine. A fost foarte greu, dar am trecut mai departe”.

Flick consideră că Barcelona trebuia să meargă mai departe

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a declarat că echipa sa ar fi meritat să ajungă în semifinale, dar trebuie să învețe din această eliminare.

„Am făcut o primă repriză fantastică, dar trebuia să marcăm mai multe goluri. Era cu adevărat posibil, însă am primit un gol pe care nu îl așteptam în acel moment. Dacă privești ambele meciuri, meritam să ajungem în semifinale. Mentalitatea și atitudinea arătate pe teren mă fac foarte mândru”, a spus Flick.

Barcelona a terminat ambele partide în 10 oameni, după ce tânărul fundaș Pau Cubarsí a fost eliminat pe Camp Nou, iar Eric García a văzut cartonașul roșu marți, în capitala Spaniei.