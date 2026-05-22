Filmările unui film nou cu Russel Crowe, oprite din cauza riscului de pestă porcină

Filmările pentru noul film „The Last Druid”, cu Russel Crowe în rolul principal, au fost oprite din cauza riscului de pestă porcină.
Ioana Târziu
22 mai 2026, 21:40, Știri externe
Filmările pentru „The Last Druid”, un nou film cu Russel Crowe în rolul principal, au fost suspendate în urma unui focar de pestă porcină, relatează ABC.

Oprirea filmărilor s-a întâmplat după ce s-a descoperit că o închidere perimetrală nu a fost implementată corect. Aceasta ar fi trebuit să împiedice trecerea animalelor sălbatice.

Ordin legal pentru oprirea activității

Ministerul Agriculturii din Catalonia a emis un ordin legal către compania de producție a filmului, care să sisteze filmările din Barcelona. Activitatea avea loc la un fost teren de golf din Sant Cugat del Vallès, arată sursa.

Filmările vor rămâne suspendate până la stabilirea unei închideri a perimetrului. Aceasta trebuie realizată în conformitate cu măsurile de prevenire a pestei porcine africane.

Implementarea necorespunzătoare a câmpului Can Sant Joan nu a fost realizată corect. Astfel, nu a putut fi evitată răspândirea virusului dincolo de zona de risc. Momentan, aceasta este formată din 19 municipalități, potrivit aceleiași surse.

Autorizația firmei de producție, retrasă

Departamentul explică faptul că firma de producție avea o autorizație temporară încă din februarie. Aceasta i-a fost retrasă după ce organismul Agenților Rurali a vizitat terenul și a confirmat absența măsurilor de biosecuritate.

Măsurile de siguranță aprobate de Guvern prevăd ca activitățile din zona afectată să se desfășoare întotdeauna în spații închise sau delimitate perimetral.

