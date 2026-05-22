Mark Rutte confirmă invitarea lui Zelenski la summitul NATO de la Ankara

Președintele Ucrainei Volodomir Zelenski a fost invitat să participe la summitul anual NATO de la Ankara, potrivit Euronews. Secretarul General al organizației, Mark Rutte, a confirmat vineri invitarea președintelui ucrainean.

„Va fi acolo”, afirmă Rutte

„L-am invitat deja”, a declarat Rutte la o conferință de presă, în urma unei întâlniri a miniștrilor de externe din Suedia. „Va fi acolo”.

Invitația lui Zelenski a fost făcută într-o formă limitată la întâlnirea de anul trecut de la Haga, la cererea administrației Trump. Însă, nu este clar la câte sesiuni private din cadrul summitului va participa președintele Ucrainei anul acesta.

Anul trecut, Casa Albă a insistat să reducă atenția asupra războiului din Ucraina. Washingtonul a cerut aliaților să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare. ca obiectiv central al celor două zile.

În urmă cu 2 ani, Zelenski era invitat de onoare

În schimb, la summitul din 2024 când era administrația Biden, Zelenski a fost oaspete de onoare. Atunci, aliații au dat Kievului garanții că se află pe o „cale indestructibilă” către aderarea la NATO, arată sursa. Aceste garanții nu mai sunt, însă, oferite de administrația actuală.

Întâlnirea din Suedia din această săptămână a fost considerată o etapă vitală înaintea summitului liderilor de la Ankara.

Secretarul de stat american Marco Rubio a reafirmat iritarea continuă a Casei Albe față de faptul că aliații NATO nu s-au alăturat SUA și Israelului în războiul din Iran.

Trump, deranjat de lipsa de sprijin a liderilor

Vorbind alături de Rutte, el a indicat că Trump își va exprima personal „dezamăgirea” față de lideri, atunci când îi va vedea.

Rubio a mai precizat că liderii vor trebui să răspundă „dezamăgirii” lui Trump față de lipsa lor de sprijin, spunând că problema „va trebui abordată”.

Trump a atacat aliații NATO în numeroase ocazii de la începutul războiului din Iran.