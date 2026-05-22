Administrația Trump trimite solicitanții de green card înapoi acasă până la aprobarea documentelor

Noile instrucțiuni publicate de US Citizenship and Immigration Services (USCIS) prevăd că persoanele care solicită schimbarea statutului de imigrare pentru obținerea unui green card trebuie să finalizeze procedura „din afara țării”.

„Ne întoarcem la intenția originală a legii”, a declarat purtătorul de cuvânt al USCIS, Zach Kahler.

Potrivit oficialului american, persoanele aflate temporar în SUA și care doresc rezidență permanentă vor trebui să revină în țările de origine pentru a depune cererile, „cu excepția circumstanțelor extraordinare”.

Măsura ar putea afecta inclusiv soții și membrii familiilor cetățenilor americani care au depășit perioada legală a vizelor, relatează The Independent.

Experții în imigrație avertizează că noua politică ar putea separa familii și afecta companii care depind de forța de muncă străină.

Legea federală americană interzice deja reintrarea în SUA pentru o perioadă de zece ani persoanelor care au rămas ilegal în țară mai mult de un an. Criticii susțin că noile reguli ar putea împinge și mai mulți solicitanți în această situație.

Politica nu îi exclude nici pe deținătorii vizelor de muncă H – 1B, deși legislația americană permite în prezent acestora să solicite simultan rezidență permanentă.

Potrivit noilor orientări USCIS, simpla intenție de a deveni rezident permanent nu mai este suficientă pentru aprobarea schimbării statutului în interiorul SUA.

Administrația Trump a intensificat în ultimele luni măsurile privind imigrația, inclusiv împotriva unor persoane care se află legal pe teritoriul american.

USCIS, agenție aflată în subordinea Department of Homeland Security, a devenit una dintre principalele instituții implicate în campania administrației Trump împotriva imigrației ilegale.

Potrivit datelor oficiale, numărul dosarelor restante procesate de USCIS a crescut de la 3,5 milioane în 2016 la peste 11,6 milioane în 2025.

Milioane de persoane sunt afectate de aceste măsuri

Organizațiile pentru drepturile imigranților susțin că întârzierile administrative afectează milioane de persoane aflate într-o situație juridică incertă. David J. Bier, director pentru studii privind imigrația la Cato Institute, a criticat dur măsura.

Între timp, Donald Trump continuă să promoveze programul „gold card”, care oferă green card-uri bazate pe angajare în schimbul unei contribuții de un milion de dolari către guvernul american. Companiile care solicită vize pentru angajați străini trebuie să plătească două milioane de dolari.

Programul a fost prezentat de administrația americană drept o modalitate rapidă pentru investitori bogați de a obține rezidență legală în SUA.

Datele Departamentului pentru Securitate Internă arată însă că, după mai bine de un an de la lansare, mai puțin de 400 de persoane au aplicat pentru acest program.

Administrația Trump este vizată și de un proces federal în care este acuzată că a creat o „bandă rapidă” ilegală pentru imigranții bogați și că transformă sistemul de imigrație într-un mecanism de generare de venituri.