Prima pagină » Știri externe » „Alianțele bune sunt cele bazate pe cooperare”. Nawrocki îi mulțumește lui Trump pentru trupele americane suplimentare în Polonia

„Alianțele bune sunt cele bazate pe cooperare”. Nawrocki îi mulțumește lui Trump pentru trupele americane suplimentare în Polonia

Președintele polonez Karol Nawrocki i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru decizia de a trimite trupe americane suplimentare în Polonia. „Alianțele bune sunt cele bazate pe cooperare”, a scris Nawrocki pe rețelele sociale.
„Alianțele bune sunt cele bazate pe cooperare”. Nawrocki îi mulțumește lui Trump pentru trupele americane suplimentare în Polonia
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în timpul unei vizite în SUA, 2025. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
22 mai 2026, 08:43, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Karol Nawrocki, președintele polonez, a salutat anunțul omologului său din SUA, Donald Trump, privind suplimentarea trupelor americane în Polonia.

Într-un mesaj publicat în noaptea de joi spre vineri, Nawrocki i-a mulțumit lui Trump pentru decizia luată.

„Susțin și voi continua să susțin alianța polono-americană – un pilon important al securității fiecărei familii poloneze și a întregii Europe. Alianțele bune sunt cele bazate pe cooperare, respect reciproc și grija pentru securitatea noastră comună. Îi mulțumesc președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru prietenia față de Polonia și pentru deciziile ale căror rezultate practice le vedem astăzi foarte clar. Securitatea Poloniei și a polonezilor este cea mai importantă pentru mine!”, este mesajul publicat de Nawrocki pe rețeaua X.

Donald Trump trimite încă 5000 de soldați SUA în Polonia

Joi seara, președintele american Donald Trump a anunțat, într-o postare pe Truth Social, că va trimite încă 5.000 de soldați americani în Polonia.

„Având în vedere alegerea cu succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia”, a scris Trump pe Truth Social.

Anunțul lui Trump vine la câteva zile după ce Statele Unite au anulat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia, pentru a asigura prezența prin rotație pe flancul estic al NATO. Decizia de ultim moment a fost adoptată de secretarul american al apărării, Pete Hegseth. De asemenea, această mișcare a stârnit îngrijorare la Varșovia și a generat critici intense atât în Congresul SUA, cât și în rândul oficialilor de la Pentagon.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
„Asta ne-a cerut Chivu și a fost inflexibil!” Denzel Dumfries dezvăluie rețeta succesului
GSP.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Cât te costă să crești un copil în primul an de viață, în România? Am făcut calculul complet pentru 2026
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia