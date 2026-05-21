Trump, interesat în continuare de Groenlanda: SUA deschid un nou consulat în Nuuk

Statele Unite au deschis joi un nou consulat în capitala Groenlandei, demonstrând că administrația președintelui Donald Trump nu și-a pierdut interesul pentru insula arctică. Amplasat în centrul orașului, noul complex diplomatic are o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați.
Sursa foto: Hepta
Maria Miron
21 mai 2026, 19:37, Știri externe
Deschiderea consulatului a stârnit proteste în Groenlanda. Prim-ministrul insulei, Jens-Frederik Nielsen, citat de Politico, a anunțat că nu va participa la inaugurare.

Încă din 2020, în timpul primului său mandat, Trump a redeschis consulatul american din Groenlanda. La acel moment, reprezentanța funcționa într-un spațiu pus la dispoziție temporar de autoritățile daneze, iar noul complex inaugurat acum devine primul sediu propriu al SUA în Nuuk.

Frederiksen: „Ar însemna sfârșitul NATO”

În ultimii ani, liderul american a vorbit în repetate rânduri despre ideea anexării Groenlandei, fără să excludă folosirea forței militare. Reacțiile din Europa au fost însă dure. Premierul danez Mette Frederiksen avertiza în ianuarie că o eventuală preluare a Groenlandei „ar însemna sfârșitul NATO”.

Declarația care a iritat Danemarca

În decembrie 2025, Trump l-a numit pe guvernatorul american Jeff Landry emisar special pentru Groenlanda. Decizia a provocat critici atât din partea Danemarcei, cât și a Comisiei Europene, după ce Landry a afirmat că rolul său este „să facă Groenlanda parte a Statelor Unite”.

Deși Trump și-a nuanțat ulterior declarațiile privind anexarea insulei, administrația americană încearcă în continuare să își extindă influența în regiune, inclusiv printr-o prezență militară mai mare.

Mai mulți militari americani în Groenlanda

Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat joi, la Forumul GLOBSEC, că Statele Unite și Danemarca lucrează la creșterea prezenței militare americane în Groenlanda „printr-o cale diplomatică mai clasică”.

„Am saluta acest lucru”, a spus Rasmussen, referindu-se la extinderea militară americană.

În această săptămână, Jeff Landry a vizitat Groenlanda împreună cu ambasadorul SUA în Danemarca, Ken Howery, cei doi având întâlniri cu oficialii locali. Potrivit presei groenlandeze, ambasadorul american Ken Howery a inaugurat noul consulat alături de consulul SUA la Nuuk, Susan Wilson.

