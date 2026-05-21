Trimisul american, vizită în Groenlanda: Cred că este timpul ca SUA să-şi pună din nou amprenta asupra Groenlandei

Trimisul special al SUA, Jeff Landry, a afirmat miercuri faptul că Washingtonul trebuie să-și restabilească prezența în teritoriul autonom danez. „Cred că este timpul ca SUA să-şi pună din nou amprenta asupra Groenlandei”, a spus el.
Jeff Landry. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
21 mai 2026, 08:56
Jeff Landry, trimisul special al SUA în Groenlanda, a fost în vizită în ultimele zile pe insulă, care este râvnită de către președintele american Donald Trump.

La finalul vizitei sale, el a declarat pentru AFP că Washingtonul trebuie să-și restabilească prezența în teritoriul autonom danez.

„Cred că este timpul ca SUA să-şi pună din nou amprenta asupra Groenlandei. Cred că vedeți cum președintele vorbește despre intensificarea operațiunilor de securitate națională și repopularea anumitor baze din Groenlanda. [Insula] are nevoie de SUA”, a spus Jeff Landry pentru AFP, potrivit France24.

Landry a sosit duminică în Nuuk, capitala Groenlandei, însă el nu a fost invitat oficial pentru o astfel de vizită, iar prezența sa a stârnit controverse. El s-a întâlnit luni cu premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și cu ministrul de externe al insulei, Mute Egede.

Nielsen a declarat că discuțiile au fost „constructive”, dar a menționat că „nu există semne… că s-ar fi schimbat ceva” în poziția SUA, mai notează France24.

De asemenea, Landry a fost însoțit de un medic american, care a declarat pentru un post de televiziune danez că se afla acolo „pentru a evalua nevoile medicale” din Groenlanda. În februarie, Danemarca și Groenlanda au respins oferta lui Trump de a trimite o navă-spital „pentru a avea grijă de mulți oameni care sunt bolnavi și nu primesc îngrijiri medicale acolo”.

Trump vrea Groenlanda

Odată cu revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a susținut în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să controleze Groenlanda din motive de securitate națională. El avertiza că în caz contrar, insula riscă să cadă în mâinile Chinei sau Rusiei.

În ultima perioadă, el nu a mai făcut declarații privind intențiile legate de preluarea controlului asupra Groenlandei, însă a fost înființat un grup de lucru format din reprezentanți ai Statelor Unite, Danemarcei și Groenlandei pentru a răspunde preocupărilor sale.

În replică, atât oficialii din Groenlanda, cât și din Danemarca au respins remarcile lui Trump și au subliniat că numai cetățenii insulei pot decide asupra viitorului teritoriului.

