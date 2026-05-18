Planul secret al lui Trump: Groenlanda, miza unui pact militar extins. Politicienii și-au notat în calendar ziua de naștere a liderului SUA

Cu conflictul din Iran încă mocnit, obsesia președintelui Trump pentru Groenlanda pare un spectacol secundar uitat, susține NYTimes.
Însă, în ultimele patru luni, negociatorii din Statele Unite, Groenlanda și Danemarca, care controlează afacerile externe ale Groenlandei, au purtat discuții confidențiale la Washington despre viitorul Groenlandei.
Discuțiile au avut scopul de a-i oferi lui Donald Trump o șansă de a atenua amenințările sale cu o preluare militară a Groenlandei și de a reduce criza care risca să destrăme alianța NATO.
Însă liderii groenlandezi sunt îngrijorați de ceea ce se propune, și anume un rol mult mai mare al SUA pe insula arctică. Și se tem că, dacă conflictul cu Iranul se va atenua, președintele își va întoarce agresivitatea asupra lor.
Unii politicieni groenlandezi spun că și-au încercuit chiar o dată în calendarele lor pentru a fi precauți: 14 iunie, ziua de naștere a lui Donald Trump.
O investigație realizată de The New York Times, bazată pe interviuri cu oficiali din Washington, Copenhaga și Groenlanda, a descoperit:
Statele Unite încearcă să modifice un acord militar de lungă durată pentru a se asigura că trupele americane pot rămâne în Groenlanda pe termen nelimitat, chiar dacă Groenlanda devine independentă. Noțiunea este practic o clauză permanentă, iar groenlandezii nu o agreează.
Statele Unite au împins discuțiile dincolo de chestiunile militare și doresc putere de veto efectivă asupra oricăror acorduri majore de investiții din Groenlanda pentru a exclude concurenți precum Rusia și China. Groenlandezii și danezii se opun vehement acestui lucru.
Statele Unite discută cooperarea cu Groenlanda în domeniul resurselor naturale. Insula este plină de rezerve de petrol, uraniu, pământuri rare și alte minerale esențiale, deși o mare parte din acestea sunt îngropate adânc sub gheața Groenlandei.
Pentagonul avansează rapid cu planurile de extindere militară și a trimis recent un ofițer al Corpului Pușcașilor Marini la Narsarsuaq, un oraș din sudul Groenlandei, pentru a inspecta aeroportul din epoca celui de-al Doilea Război Mondial, portul și locurile unde ar putea fi cazate trupele americane.
Oficialii groenlandezi se tem că cerințele americane sunt atât de mari încât reprezintă o impoziție majoră asupra suveranității lor.
În ciuda tuturor discuțiilor oficialilor danezi și americani conform cărora viitorul Groenlandei depinde de cei 57.000 de locuitori ai insulei, oficialii groenlandezi au declarat că cerințele americane le vor lega mâinile timp de generații.
Dacă americanii obțin tot ce își doresc, a spus Justus Hansen, membru al Parlamentului Groenlandei, nu va exista niciodată o „independență reală”.
„Am putea la fel de bine să ne ridicăm propriul steag la jumătatea drumului”, a spus el.
Oficialii Departamentului de Stat și cei danezi au spus puțin despre negocieri, care sunt conduse de unul dintre principalii consilieri ai secretarului de stat Marco Rubio, Michael Needham .
Generalul Gregory M. Guillot, șeful Comandamentului Nordic al Pentagonului, a descris într-un interviu recent acordat publicației The Times viziunea americană mai amplă de a apăra Arctica, o arenă a competiției geopolitice sporite, pe măsură ce schimbările climatice topesc gheața polară și deschid ceea ce fusese una dintre cele mai inaccesibile regiuni ale lumii.
Generalul Guillot a declarat că Groenlanda va face parte dintr-un lanț de stații radar și baze militare interconectate, care include și locații în Alaska și Canada. El a spus că armata americană are nevoie de un port în ape adânci și de o bază pentru soldații din Operațiuni Speciale care s-ar roti prin Groenlanda pentru antrenament și exerciții.
Generalul Guillot a spus că acest lucru se poate realiza prin intermediul pactului de apărare semnat de Statele Unite cu Danemarca în 1951, când Groenlanda era încă o colonie daneză. Pactul respectiv a fost punctul de plecare pentru negocierile actuale, iar oficialii groenlandezi și danezi au încercat inițial să argumenteze că acordul le-a dat Statelor Unite mână liberă pentru forțele din Groenlanda, încât nu era nevoie să preia insula.
Negociatorii s-au întâlnit de aproximativ cinci ori la Washington din ianuarie, când Trump a amenințat că va confisca Groenlanda, spunând că este esențială pentru securitatea națională americană. Deși în cele din urmă a dat înapoi și a fost absorbit de atunci de conflictul din Iran, Casa Albă a indicat că este încă profund interesat de Groenlanda.
Așadar, negociatorii groenlandezi, danezi și americani implicați în discuții speră să poată ajunge la un acord pe care președintele, cu schimbări de scăderi, îl va accepta, spun oficiali familiarizați cu discuțiile. Relatările au arătat clar că mai este mult de parcurs. Oficialii care au vorbit cu The Times au cerut să nu fie identificați din cauza sensibilității negocierilor în curs.
Dylan Johnson, secretarul de stat adjunct pentru afaceri publice globale, a declarat într-un comunicat că preocupările legate de securitatea națională și economia expuse de președinte „sunt de necontestat de toate părțile și că vom continua să negociem pentru a aborda aceste preocupări în mod permanent”.
„Acesta nu este un președinte care permite ca problemele să rămână nerezolvate pentru ca viitorii președinți să se ocupe de ele”, a spus Johnson.
Groenlandezii au insistat că nu vor să facă parte din Statele Unite, dar politicienii groenlandezi spun că sunt de acord cu prezența mai multor soldați americani pe teritoriul lor. Mii de soldați americani au fost staționați acolo în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și al Războiului Rece, deși Statele Unite au închis în cele din urmă toate bazele, cu excepția uneia.
Totuși, liderii Groenlandei simt că sunt presați să facă și alte concesii și că au puțină influență în aceste discuții.
„Nimic din toate acestea nu este corect”, a declarat Pipaluk Lynge, președinta comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului groenlandez. Ea a completat: „cel mai bun rezultat este pur și simplu să nu fim invadați sau controlați.”