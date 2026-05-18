Planul secret al lui Trump: Groenlanda, miza unui pact militar extins. Politicienii și-au notat în calendar ziua de naștere a liderului SUA

Cu conflictul din Iran încă mocnit, obsesia președintelui Trump pentru Groenlanda pare un spectacol secundar uitat, susține NYTimes.

Însă, în ultimele patru luni, negociatorii din Statele Unite, Groenlanda și Danemarca, care controlează afacerile externe ale Groenlandei, au purtat discuții confidențiale la Washington despre viitorul Groenlandei.

Discuțiile au avut scopul de a-i oferi lui Donald Trump o șansă de a atenua amenințările sale cu o preluare militară a Groenlandei și de a reduce criza care risca să destrăme alianța NATO.

Însă liderii groenlandezi sunt îngrijorați de ceea ce se propune, și anume un rol mult mai mare al SUA pe insula arctică. Și se tem că, dacă conflictul cu Iranul se va atenua, președintele își va întoarce agresivitatea asupra lor.

Unii politicieni groenlandezi spun că și-au încercuit chiar o dată în calendarele lor pentru a fi precauți: 14 iunie, ziua de naștere a lui Donald Trump.

O investigație realizată de The New York Times, bazată pe interviuri cu oficiali din Washington, Copenhaga și Groenlanda, a descoperit:

Statele Unite încearcă să modifice un acord militar de lungă durată pentru a se asigura că trupele americane pot rămâne în Groenlanda pe termen nelimitat, chiar dacă Groenlanda devine independentă. Noțiunea este practic o clauză permanentă, iar groenlandezii nu o agreează.

Statele Unite au împins discuțiile dincolo de chestiunile militare și doresc putere de veto efectivă asupra oricăror acorduri majore de investiții din Groenlanda pentru a exclude concurenți precum Rusia și China. Groenlandezii și danezii se opun vehement acestui lucru.

Statele Unite discută cooperarea cu Groenlanda în domeniul resurselor naturale. Insula este plină de rezerve de petrol, uraniu, pământuri rare și alte minerale esențiale, deși o mare parte din acestea sunt îngropate adânc sub gheața Groenlandei.

Pentagonul avansează rapid cu planurile de extindere militară și a trimis recent un ofițer al Corpului Pușcașilor Marini la Narsarsuaq, un oraș din sudul Groenlandei, pentru a inspecta aeroportul din epoca celui de-al Doilea Război Mondial, portul și locurile unde ar putea fi cazate trupele americane.

Oficialii groenlandezi se tem că cerințele americane sunt atât de mari încât reprezintă o impoziție majoră asupra suveranității lor.

În ciuda tuturor discuțiilor oficialilor danezi și americani conform cărora viitorul Groenlandei depinde de cei 57.000 de locuitori ai insulei, oficialii groenlandezi au declarat că cerințele americane le vor lega mâinile timp de generații.

Dacă americanii obțin tot ce își doresc, a spus Justus Hansen, membru al Parlamentului Groenlandei, nu va exista niciodată o „independență reală”.

„Am putea la fel de bine să ne ridicăm propriul steag la jumătatea drumului”, a spus el.

Oficialii Departamentului de Stat și cei danezi au spus puțin despre negocieri, care sunt conduse de unul dintre principalii consilieri ai secretarului de stat Marco Rubio, Michael Needham . Generalul Gregory M. Guillot, șeful Comandamentului Nordic al Pentagonului, a descris într-un interviu recent acordat publicației The Times viziunea americană mai amplă de a apăra Arctica, o arenă a competiției geopolitice sporite, pe măsură ce schimbările climatice topesc gheața polară și deschid ceea ce fusese una dintre cele mai inaccesibile regiuni ale lumii.