Vladimir Putin va sosi la Beijing pe 19 mai seara, unde va fi întâmpinat de ministrul de externe al Chinei, Wang Yi.

Vizita va începe pe 20 mai, la ora 11:00, ora Beijingului. Ceremonia de întâmpinare a președintelui rus de către liderul chinez va avea loc în Piața Tiananmen, din centrul Beijingului;

Putin și Xi Jinping vor semna o declarație privind instaurarea unei lumi multipolare și a unor relații internaționale de tip nou.

Rusia și China vor semna în jur de 40 de documente în timpul vizitei lui Putin la Beijing.

Delegația care îl însoțește pe Putin în China va include cinci vicepremieri, opt miniștri, șefi de regiuni și reprezentanți ai unor companii importante. Delegația rusă îi va include și pe Dmitri Peskov, Serghei Lavrov, Denis Manturov, Tatiana Golikova, Alexandr Novak, Iuri Trutnev și Dmitri Cernișenko, Oksana Lut, Olga Liubimova, Andrei Nikitin, Maxim Reșetnikov, Anton Siluanov, Irek Fayzullin și Valeri Falkov.

Putin și Xi Jinping vor discuta detaliat despre proiectul „Forța Siberiei – 2”. Nu există nicio legătură între vizitele lui Putin și Trump în China, data fiind stabilită încă din februarie, a anunțat Kremlinul.

Vladimir Putin va face un apel video către cetățenii Chinei înainte de vizita sa la Beijing. Comunicarea lui Putin cu presa la Beijing va depinde de finalizarea programului de lucru, a declarat Ușakov răspunzând la o întrebare a TASS;

Iuri Ușakov a spus că Putin și Xi Jinping vor discuta despre problemele importante într-o discuție informală la o ceașcă de ceai la finalul vizitei președintelui rus.

Consilierul prezidențial rus a anunțat o serie de vizite externe ale lui Vladimir Putin:

Va participa și la summitul BRICS de la New Delhi pe 12-13 septembrie;

Va participa la summitul SCO de la Bishkek pe 31 august – 1 septembrie;

Plănuiește să viziteze Shenzhen pe 18-19 noiembrie, unde va avea loc summitul APEC;

Putin se va întâlni la Beijing cu inginerul Peng Pei, un copil pe care l-a fotografiat în timpul primei sale vizite de stat în China în 2000;

Peste 2 milioane de ruși au vizitat China, iar 1 milion de chinezi au vizitat Rusia grație regimului fără vize. Rusia și China consideră relațiile lor un model pentru țările învecinate. Pozițiile Rusiei și Chinei în politica externă sunt în mare parte identice, iar unele sunt chiar 100% identice.

Putin și Xi Jinping vor discuta despre parteneriatul în domeniul hidrocarburilor. Rusia și China susțin că lucrează împreună pentru prosperitatea generală.

Comerțul ruso-chinez este practic complet transformat în ruble și yuani. Este bine protejat de influența altor țări și de instabilitatea globală. Comerțul dintre RF și China a atins anul trecut aproape 240 de miliarde de dolari, iar structura lui s-a extins. Livrările de energie din Rusia către China sunt un motor al comerțului cu China, în special pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, susține Iuri Ușakov.

Livrările de petrol către China au crescut cu 35% în primul trimestru, iar gazele naturale sunt, de asemenea, livrate.