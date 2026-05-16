Prima pagină » Știrile zilei » Vladimir Putin simplifică acordarea pașapoartelor rusești în Transnistria. Cum a reacționat Maia Sandu

Vladimir Putin simplifică acordarea pașapoartelor rusești în Transnistria. Cum a reacționat Maia Sandu

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat o lege care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, regiune separatistă a Republicii Moldova susținută de Moscova. Maia Sandu a criticat măsura, sugerând că are scopul de a crește baza de recrutare militară a Kremlinului.
Vladimir Putin simplifică acordarea pașapoartelor rusești în Transnistria. Cum a reacționat Maia Sandu
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
16 mai 2026, 22:48, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat un decret care facilitează acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria, teritoriu separatist prorus aflat oficial în componența Republicii Moldova, relatează AFP

Conform noilor reglementări, locuitorii Transnistriei vor putea obține cetățenia fără să îndeplinească condițiile care erau cerute anterior, condiții precum a fi locuit cel puțin cinci ani în Rusia, să cunoască limba rusă și să dețină cunoștințe despre istoria și legislația Rusiei. 

Reacția autorităților de la Chișinău a venit rapid. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,  a declarat: „În ceea ce privește decretul emis de Putin, probabil că au nevoie de mai mulți oameni pentru a fi trimiși în Ucraina în război. De la începutul războiului, majoritatea locuitorilor din regiune au optat pentru cetățenia moldovenească, deoarece se simțeau mai în siguranță cu cetățenia Republicii Moldova decât cu cea a Rusiei”. 

Politica de facilitare a acordării pașapoartelor a fost utilizată anterior și în regiunile separatiste din Georgia, precum Abhazia și Osetia de Sud, după războiul din 2008. În 2024, Vladimir Putin a semnat un decret similar pentru cetățenii acestor teritorii.  

Recomandarea video

Crater cu diametrul de 1,5 metri, un motor de dronă și un proiectil neexplodat, găsite în localitatea Padina, județul Tulcea
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
Gandul
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Votul este oficial deschis. La ce oră urcă Alexandra Căpitănescu pe scenă
Libertatea
Alimentul la care David Attenborough a renunțat aproape complet pentru longevitate. Legenda BBC a împlinit 100 de ani
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia