Nicușor Dan, alături de Maia Sandu în drum spre reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan

„În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de președintele României.

„Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova”, mai spune șeful de stat despre inițiativa la care va participa.

Liderul de la București și-a anunțat și agenda pentru următoarele zile: „Mâine voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali. Totodată, voi co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride”.

Președintele României va participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia, la care România a aderat încă de la înființare.