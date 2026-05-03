Nicușor Dan, alături de Maia Sandu în drum spre reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan

Președintele României, Nicușor Dan, merge alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spre Erevan unde va participa la reuniunea Comunității Politice Europene și la o întâlnire cu președintele din Muntenegru despre dezinformare și război hibrid.
Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Radu Mocanu
03 mai 2026, 14:01, Politic

În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de președintele României. 

„Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova”, mai spune șeful de stat despre inițiativa la care va participa. 

Liderul de la București și-a anunțat și agenda pentru următoarele zile: „Mâine voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali. Totodată, voi co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride”. 

Președintele României va participa, de asemenea, la o reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia, la care România a aderat încă de la înființare. 

