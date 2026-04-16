Ucraina, migrația și Noul Pact Democratic pentru Europa la reuniunea miniștrilor de externe din UE, desfășurată la Chișinău

Într-un context de tulburări geopolitice majore, presiuni crescânde asupra multilateralismului și instabilitate persistentă în Europa, această reuniune va oferi o oportunitate de a decide asupra obiectivelor de politică ale Consiliului Europei la cel mai înalt nivel, într-un moment deosebit de crucial pentru Europa și cetățenii săi.

Discuțiile se vor concentra pe o serie de probleme prioritare care se află în centrul mandatului Consiliului Europei, cum ar fi războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent deosebit pe responsabilitatea și reconstrucția postbelică, și activitatea Consiliului Europei în domeniul migrației, în urma conferinței ministeriale din 10 decembrie 2025, care a solicitat adoptarea unei declarații de către Comitetul de Miniștri care să reflecte o abordare europeană comună.

Miniștrii vor discuta, de asemenea, despre Noul Pact Democratic pentru Europa, în lumina noului raport anual al Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset, manipularea informațiilor și interferența străină, inclusiv protejarea proceselor democratice și integritatea alegerilor într-un moment în care presiunile străine sunt în creștere, precum și modalități de consolidare a rezilienței democratice.

Un alt punct care va fi dezbătut va fi viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, în rolul său de unul dintre principalii actori geopolitici care stabilesc standarde în Europa și în lume.

Ordinea de zi va include, de asemenea, problema mai amplă a cooperării internaționale și a multilateralismului eficient, într-un moment în care acestea sunt supuse unor presiuni enorme.

În cele din urmă, va fi adoptat un nou Protocol adițional la Convenția privind spălarea, percheziționarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunilor și privind finanțarea terorismului, pentru a completa și actualiza textul actual.

De asemenea, este planificată o ceremonie de semnare a tratatului, care va permite țărilor să adere la o serie de convenții recente ale Consiliului Europei.

La finalul reuniunii, Republica Moldova va preda Președinția Comitetului de Miniștri către Monaco. Viceprim-ministrul moldovean și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, va prezenta o analiză a președinției. Isabelle Berro-Amadeï, ministrul Afacerilor Externe și Cooperării din Monaco, va prezenta prioritățile președinției Principatului pentru următoarele șase luni.

O conferință de presă este programată vineri, 15 mai, la finalul sesiunii, cu miniștrii Republicii Moldova și Monaco și Secretarul General al Consiliului Europei.