Prima pagină » Politic » Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu: „Vă așteptăm acasă”

Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu: „Vă așteptăm acasă”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță, marți, că Traian Băsescu a redobândit cetățenia moldovenească: „de azi e nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru”. „Vă așteptăm acasă”, spune Maia Sandu.
Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu: „Vă așteptăm acasă”
foto: Facebook/Maia Sandu
Laura Buciu
26 mai 2026, 12:35, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Maia Sandu explică demersul de a-i reda lui Traian Băsescu cetățenia Repubicii Moldova, într-o postare pe Facebook.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte – spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova”, spune Maia Sandu.

Maia Sandu, lui Traian Băsescu: „Vă așteptăm acasă”

Aceasta a mai spus că Băsescu este, de azi, „nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru”.

„Vă așteptăm acasă!”, a mai spus Maia Sandu.

Igor Dodon i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu, dar nu și soției fostului președinte român

Fostul preşedinte Traian Băsescu a devenit cetăţean al Republicii Moldova în urmă cu aproape 10 ani, în noiembrie 2016, când a depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova de la Bucureşti. La aceeași dată a devenit cetăţean al Repubicii şi Maria Băsescu.

Ulterior, cetăţenia moldovenească a lui Traian Băsescu a fost retrasă prin-o decizie a fostului preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acesta spunând că fostul președinte al României a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii.

Cu toate acestea, soția lui Băsescu, Maria Băsescu, nu și-a pierdut niciodată cetățenia acordată în 2016.

 

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
Gandul
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Cât va costa un an de vechime la pensie, de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
Libertatea
Mărturiile ȘOCANTE ale Doinei Pană, după ce a aflat că a fost otrăvită cu mercur. Cine i-ar fi vrut răul? Fostul Ministru: „Nu mi s-a pus o singură doză. A fost ceva programat”
CSID
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia