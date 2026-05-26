Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu: „Vă așteptăm acasă”

Maia Sandu explică demersul de a-i reda lui Traian Băsescu cetățenia Repubicii Moldova, într-o postare pe Facebook.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte – spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova”, spune Maia Sandu.

Maia Sandu, lui Traian Băsescu: „Vă așteptăm acasă”

Aceasta a mai spus că Băsescu este, de azi, „nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru”.

„Vă așteptăm acasă!”, a mai spus Maia Sandu.

Igor Dodon i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu, dar nu și soției fostului președinte român

Fostul preşedinte Traian Băsescu a devenit cetăţean al Republicii Moldova în urmă cu aproape 10 ani, în noiembrie 2016, când a depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova de la Bucureşti. La aceeași dată a devenit cetăţean al Repubicii şi Maria Băsescu.

Ulterior, cetăţenia moldovenească a lui Traian Băsescu a fost retrasă prin-o decizie a fostului preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acesta spunând că fostul președinte al României a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii.

Cu toate acestea, soția lui Băsescu, Maria Băsescu, nu și-a pierdut niciodată cetățenia acordată în 2016.