Maia Sandu, despre reforma administrației publice locale din Republica Moldova: E necesară pentru dezvoltarea satelor și nu mai poate fi amânată

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat luni că reforma administrației publice locale este una dintre cele mai dificile schimbări inițiate în țară, însă este esențială pentru dezvoltarea localităților. „Reforma a fost lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastră de șansa de a se dezvolta”, a spus Maia Sandu.
Diana Nunuț
25 mai 2026, 17:33, Politic
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a publicat luni, pe Facebook, un mesaj video despre reforma administrației publice locale din țară, subliniind că deși este un pas dificil, este esențial pentru dezvoltarea localităților.

Președinta a afirmat că reforma a fost „lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze”.

„Primăriile mari sunt mai puternice și au capacități și resurse să ofere servicii mai bune oamenilor. De exemplu, cifrele arată că primăriile sub 3.000 de locuitori reușesc să asigure cu apă și canalizare doar 40% din gospodării, spre deosebire de primăriile între 3.000 și 5.000 care asigură aceste servicii în proporție de circa 65%. Într-o primărie mică, 30% din bugetul local se duce pentru întreținerea primăriei, față de doar 10% într-o primărie cu 10.000 de locuitori”, a spus Maia Sandu în mesajul video.

Ea a prezentat și date comparative privind eficiența administrațiilor locale, subliniind că primăriile mici investesc mai puțin în infrastructură și cheltuie o parte semnificativă din buget pentru întreținerea aparatului administrativ.

„Doar 20% din bugetul local al unei primării mici sunt investiți în infrastructură, de două ori mai puțin decât într-o primărie mare. Toate aceste date arată clar că atunci când administrațiile își unesc eforturile, crește și calitatea serviciilor, se modernizează mai repede infrastructura, se aduc proiecte în localități și crește nivelul de trai. Noi ne dorim localități dezvoltate și încurajăm primăriile să se unească”, a mai spus Maia Sandu. 

Maia Sandu îndeamnă primarii și cetățenii să participe la deciziile privind Reforma administrației publice locale

Totodată, președinta Republicii Moldova a respins și informațiile false apărute în spațiul public despre reformă, precizând că „satul și identitatea locală se păstrează, doar administrațiile se unesc”.

Totodată, președinta a îndemnat cetățenii să participe activ la dezbaterile privind reforma și să se implice în procesul decizional local.

„Discuțiile despre reformă sunt bune și necesare și îndemn toată societatea să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună, pe etape, conștienți de provocările acestui proces. Îndemn tinerii și cetățenii noștri care au văzut cum arată localitățile moderne europene să vorbească acasă despre beneficiile unei primării mai mari, să ne ajute la promovarea informațiilor adevărate. Îndemn toți primarii să ia decizii punând în prim plan interesul locuitorilor lor și viitorul localității. Îndemn toți cetățenii să se implice în deciziile luate la nivel local, pentru că puterea este în mâinile lor”, a conchis Maia Sandu. 

