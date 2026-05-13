Barometru INSCOP: Care sunt liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere

Barometrul INSCOP privind încrederea românilor în liderii internaționali, publicat miercuri, îl plasează pe primul lor pe președintele Franței, Emmanuel Macron. Pe de altă parte, topul notorietăţii este condus de liderul principalul aliat strategic al României.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 mai 2026, 12:53, Politic
Barometrul INSCOP, realizat în perioada 14-21 aprilie 2026 și publicat miercuri, arată că preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, este pe primul loc în topul încrederii românilor.

Concret, 32,9% dintre participanții la sondaj au declarat că au foarte multă (9,6%) şi destul de multă încredere (23,3%) în Macron.

Pe locul al doilea în clasament se află președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu un capital de încredere de 28, 6% (11,5% încredere foarte multă și 17,1% încredere destul de multă).

Locul al treilea este ocupat de președintele SUA, Donald Trump, cu un capital de încredere de 24, 8% încredere (10,1% încredere foarte multă și 14,7% încredere destul de multă).

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, ocupă pozițiile 4 și 5 în clasamentul încrederii în rândul românilor – cu 23,7% și, respectiv, 20,9%.

Topul notorietății

La capitolul „notorietate”, ordinea numelor se schimbă ușor în top 3.

Pe primul loc se află președintele SUA, Donald Trump, cu 97,3%, în timp ce pe locul al doilea este președintele francez Emmanuel Macron, 88,8%.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ocupă locul al treilea, cu 86,2%.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, se află pe locul 4, cu 82,9%, în timp ce Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, are 53,2%.

Datele au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion simplu de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

