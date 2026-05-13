Barometru INSCOP: Care sunt liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere

Barometrul INSCOP, realizat în perioada 14-21 aprilie 2026 și publicat miercuri, arată că preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, este pe primul loc în topul încrederii românilor.

Concret, 32,9% dintre participanții la sondaj au declarat că au foarte multă (9,6%) şi destul de multă încredere (23,3%) în Macron.

Pe locul al doilea în clasament se află președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu un capital de încredere de 28, 6% (11,5% încredere foarte multă și 17,1% încredere destul de multă).

Locul al treilea este ocupat de președintele SUA, Donald Trump, cu un capital de încredere de 24, 8% încredere (10,1% încredere foarte multă și 14,7% încredere destul de multă).

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, ocupă pozițiile 4 și 5 în clasamentul încrederii în rândul românilor – cu 23,7% și, respectiv, 20,9%.

Topul notorietății

La capitolul „notorietate”, ordinea numelor se schimbă ușor în top 3.

Pe primul loc se află președintele SUA, Donald Trump, cu 97,3%, în timp ce pe locul al doilea este președintele francez Emmanuel Macron, 88,8%.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ocupă locul al treilea, cu 86,2%.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, se află pe locul 4, cu 82,9%, în timp ce Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, are 53,2%.

Datele au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion simplu de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.