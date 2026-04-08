„Înapoi de pe marginea prăpastiei”: UE salută acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran

Miercuri dimineață, Uniunea Europeană a apreciat acordul de încetare a focului de două săptămâni în conflictul dintre Statele Unite și Iran, după ce Donald Trump și-a retras amenințarea de a distruge „civilizația” iraniană, scrie Euractiv.

„Salut încetarea focului de două săptămâni la care SUA și Iranul au ajuns aseară. Acesta aduce o dezescaladare mult necesară”, a transmis Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, pe pagina sa de X.

„Acum este crucial ca negocierile pentru o soluție durabilă la acest conflict să continue. Vom continua să ne coordonăm cu partenerii noștri în acest scop.”, a mai declarat președinta.

Aceeași poziție a fost susținută și de Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, care a afirmat că acordul „este un pas înapoi de la prăpastie după săptămâni de escaladare”.

„Acesta creează o șansă mult necesară de a atenua amenințările, de a opri rachetele, de a relua transportul maritim și de a crea spațiu pentru diplomație în direcția unui acord durabil”, a mai afirmat Kaja Kallas.

Totodată, aceasta a declarat că acordul „trebuie” să „redeschidă Strâmtoarea Ormuz – un punct de blocaj energetic critic pe care Teheranul l-a închis efectiv în urma atacului americano-israelian din 28 februarie – pentru a fi «redeschisă»”.

„Ușa către mediere trebuie să rămână deschisă, deoarece cauzele care stau la baza războiului rămân nerezolvate. UE este pregătită să sprijine aceste eforturi și este în contact cu partenerii din regiune.”, a adăugat Kallas.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat, de asemenea, armistițiul dintre Iran și SUA.

„Scopul trebuie să fie acum negocierea unui sfârșit permanent al războiului”, a afirmat Merz, spunând că Berlinul colaborează îndeaproape cu partenerii săi în acest sens.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat și el că armistițiul reprezintă „un lucru foarte bun”: „Într-adevăr, prin negocieri vom putea oferi garanțiile de securitate necesare pentru stabilitatea în întreaga regiune”.

Pe lângă toți cei menționați, prim-ministrul britanic Keir Starmer a spus că acordul „va aduce un moment de ușurare regiunii și lumii”.

„Împreună cu partenerii noștri trebuie să facem tot ce putem pentru a sprijini și menține acest armistițiu, a-l transforma într-un acord durabil și a redeschide Strâmtoarea Hormuz”, a afirmat Starmer, care călătorește miercuri în Orientul Mijlociu pentru discuții cu liderii din Golf.

Totodată, premierul spaniol Pedro Sánchez, care este un critic al atacului americano-israelian asupra Iranului, a adoptat un ton mai precaut privind încetarea scurtă a focului.

„Armistițiile sunt întotdeauna vești bune. Mai ales dacă duc la o pace dreaptă și durabilă. Dar această ușurare momentană nu ne poate face să uităm haosul, distrugerea și viețile pierdute.”, a declarat Sánchez.

„Guvernul Spaniei nu-i va aplauda pe cei care dau foc lumii doar pentru că apar cu o găleată”, a completat premierul.

Contextul și detaliile acordului

Acordul dintre Washington și Teheran a fost mediat de Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului.

Într-o postare recentă, Trump a precizat că un plan de pace în 10 puncte prezentat de Iran reprezintă „o bază fezabilă pentru negocieri” și că „aproape toate punctele de dispută anterioare” au fost convenite.

Planul iranian include totuși elemente care înainte erau inacceptabile pentru SUA, precum controlul Strâmtorii Ormuz de către Iran și retragerea completă a armatei americane din Orientul Mijlociu.

Analiștii Deutsche Bank au explicat că acest plan „include ridicarea tuturor sancțiunilor și controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, care anterior au fost inacceptabile pentru SUA și aliați”.

Reacția piețelor

În tot acest context, piețele financiare europene au reacționat pozitiv la vestea armistițiului. Indicele STOXX 600, un barometru al acțiunilor europene, a urcat cu 3,7%.

Randamentele obligațiunilor Bund pe 10 ani au scăzut de la 3,08% la 2,93%. Euro a rămas aproape neschimbat față de dolar, la 1,169 dolari.

Armistițiul oferă liderilor europeni oportunitatea de a sprijini negocieri cât mai durabile și de a preveni escaladarea unui conflict cu implicații globale.