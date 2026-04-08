Armistițiul dintre SUA și Iran a dus la scăderea prețului țițeiului cu 15%. Când și cu cât se va vedea ieftinirea carburanților la pompă în România

Armistițiu de două săptămâni din Orientul Mijlociu, încheiat noaptea trecută, a avut efect aproape instantaneu asupra cotațiilor țițeiului, care scăzuseră, miercuri dimineața, cu 15%, conform calculelor avocatului specializat în fiscalitate Gabriel Biriș și a specialiștilor din industria petrolului contactați de Mediafax.

Riscul penuriei, diminuat considerabil

Astfel, conform informațiilor surselor din industrie, care au dorit menținerea anonimatului, ca urmare a armistițiului de două săptămâni declarat dintre SUA și Iran și a deschiderii Strâmtorii Ormuz, prețul țițeiului a scăzut cu 15%, scădere care influențează și cotațiile la motorină, acestea scăzând cu 300 de dolari SUA pe tonă.

„Odată cu aplicarea noilor cotații scăderea potențială a prețului la pompă este de 1,3 lei pe litru! Așadar, sperăm că în următoarele zile vom vedea o scădere la pompă! Problema companiilor petroliere este pierderea aferentă stocului deja achiziționat la preț mai mare! OUG nr. 19/2026 privind declararea stării de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere are efect invers asupra scăderii prețurilor – adică aceasta dă posibilitatea legală companiilor să nu scadă prețul, pentru că stabilește că prețul trebuie să fie format din costul de achiziție/producție plus adaosul mediu al anului 2025. În orice caz, cel mai important lucru îl reprezintă evitarea penuriei! După estimările noastre acest risc s-a diminuat considerabil”, au comentat specialiștii din industria petrolului.

Companiile vor să vândă

Avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș este mai puțin încrezător că prețul la pompă va scădea cu un leu, dar crede că trendul va fi cel puțin stabil, fără creșteri, dacă nu descendent.

„Într-adevăr a scăzut cu 15% cotația la motorină, ceea ce probabil că se va vedea în prețurile la până la pompă, dar trebuie să ținem cont că motorina din port până ajunge la pompă durează cam o săptămână. Iar prețurile fuseseră oricum explodate, se ajunsese la 1.600 și mult de dolari/tonă, plus prima de livrare la Constanța, adică ajunsese la 1.800 față de – ca să avem termen de comparație – față de 750 de dolari/tonă înainte de începerea crizei”, a detaliat Gabriel Biriș contextul.

„Părerea mea este că e puțin probabil să vedem scăderi semnificative la pompă în perioada următoare, în niciun caz un leu. Pentru că și dacă socotiți la prețul de astăzi scăzut cu 15%, vă de 9,5 lei în port, or ca s-o duci din port, să o descarci, că o încarci, să o descarci iar dă peste 10 lei cu tot cu acciza scăzută cu 30 de bani/litru. Deci este puțin probabil să vedem scăderi semnificative. Vestea bună e că totul s-a temperat, că nu mai avem creșteri, că avem o scădere, și nu mică. Însă volatilitatea este uriașă, e suficient să încalce unul armistițiul de acolo și iarăși o să revină masiv pe plus. Ca să poată să scadă prețurile este nevoie ca armistițiul să reziste și să aibă loc discuții care să ajungă la o concluzie”, a declarat fostul secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Chiar dacă OUG nr. 19/2026 ar permite păstrarea prețurilor mai ridicate, formate pe baza unor prețuri de achiziție mari, companiile sunt interesate să vândă și, dacă vor putea, vor scădea prețurilor oferite clienților.

„Oamenii vor să vândă”, argumentează Gabriel Biriș. „Dacă pot să scadă prețul, îl vor scădea. De asta sunt absolut convins, pentru că au nevoie să vândă”, a subliniat avocatul.

„Fiecare vrea să vândă, nu poate să stea, că, dacă stă, moare”, a spus Gabriel Biriș, admițând că este probabil ca șoferii români să aibă șansa să aibă prețuri mai mici la pompă în câteva zile, dar dacă se mențin condițiile armistițiului.