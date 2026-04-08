Ivan: Scăderea prețurilor se va simți la pompă cu o întârziere de câteva săptămâni

„La fel ca și atunci când nu s-a resimțit că din prima zi a războiului prețul de 10,50 lei, delay-ul este undeva la 3-4 săptămâni. Dacă atunci, la începutul acestui conflict militar, din momentul în care a plecat motorina la 1.200 de dolari tona, a ajuns în România, într-o săptămână jumătate, două, trei săptămâni la pompă. Evident, cumpărată la 1.200 plus costuri, s-a plătit prețul real de atunci. De aceasta dată, când stocurile sunt la motorină cumpărată la 1.500 de dolari, în clipa în care merge motorina la 1.000 de dolari, de exemplu, și se va stabiliza acolo, sperăm noi, vom putea vorbi despre un preț care, în 2-3 săptămâni, se va vedea și la pompă în România. Este evident, e același mecanism în întreaga Uniune Europeană și la nivel mondial”.

Ministrul a explicat că un armistițiu durabil, de cel puțin două săptămâni, cu prețuri stabile și reduse cu aproximativ 20%, este condiția necesară pentru ca ieftinirea să ajungă la consumatorul final. El a subliniat că acest decalaj de timp este o realitate tehnică a pieței, indiferent de țară.

„Vom vedea o ușoară scădere”

„Ceea ce se întâmplă ca o imagine de moment, dacă acest armistițiu va dura și vom avea 2 săptămâni, de exemplu, de preț redus cu 20% și preț stabil, constant, la care se achiziționează petrol și motorină, este evident că peste alte 2-3 săptămâni acest preț se va vedea și la noi în România, la fel ca în orice țară din întreaga lume. În momentul de față, suntem la 10 lei la motorină standard, cel mai folosit produs din țara noastră. Dacă se stabilizează prețul, cum este acum, la nivel mondial, în această etapă de două săptămâni, este evident că vom vedea o ușoară scădere. Și lucrul pe care mi-l doresc foarte mult”.

Ivan a mai precizat că statul ar putea interveni prin reducerea accizei dacă tendința de creștere internațională a prețului barilului continuă, menționând că fiecare creștere de 10 dolari pe baril adaugă aproximativ 45 de bani la litrul de motorină de la pompă.