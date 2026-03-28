Atacul voalat al unui ministru la adresa lui Bolojan: România nu mai are timp pentru orgolii, blocaje și jumătăți de măsură

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis mesajul pe Facebook. El a anunțat că a fost în Olt și Dâmbovița, la întâlnirile regionale ale PSD, „unde am discutat deschis despre direcția partidului și despre ce avem de făcut în perioada următoare.”

El nu a menționat numele premierului liberal însă a militat pentru o schimbare.

„Un lucru este clar: România nu mai are timp pentru orgolii, blocaje și jumătăți de măsură. Nu putem vorbi despre stabilitate, dacă schimbăm direcția din câteva în câteva luni. Dar nici nu putem rămâne într-o formulă în care deciziile vin greu, iar românii sunt cei care plătesc de fiecare dată costul întârzierilor. Guvernarea trebuie să fie despre responsabilitate, nu despre calcule politice. În perioada următoare, fiecare decizie trebuie luată după un criteriu simplu: ce este bine pentru români”, a scris Bogdan Ivan pe rețeaua de socializare.

Filialele PSD din regiunea Sud Muntenia au organizat sâmbătă o consultare privind viitorul partidului la guvernare. Întâlnirea a fost sâmbătă, la Târgoviște.

Rezultatul consultărilor a fost anunțat de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Un lucru a fost clar în urma acestei ședințe… lucrurile nu merg bine, unii le-au spus mai apăsat, alții mai diplomat”, a declarat Grindeanu în timpul unei conferințe de presă care a avut loc la Târgoviște.

Președintele PSD a dezvăluit ce s-a discutat în timpul ședinței.

„Concluzia este aceeași, că trebuie să facem ceva, că este responsabilitatea noastră … nu pentru PSD ci pentru români… De foarte multe ori intențiile noastre bune au fost ignorate”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Social democrații fac o consultare internă privind viitorul PSD în actuala coaliție de guvernare, inclusiv alături de premierul Ilie Bolojan și de USR. O primă consultare a vizat filialele din regiunea sud-vest. Consultarea se va încheia luna viitoare, iar decizia va fi comunicată după 20 aprilie.