Bogdan Ivan despre discuțiile de la Washington privind sectorul energetic: „România are capacitatea de a deveni hub energetic regional, dar pentru asta avem nevoie de finanțări”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat sâmbătă, la Timișoara, principalele direcții ale politicii energetice a României, după ce acesta a anunțat că țara a negociat la Washington finanțări de miliarde de euro pentru proiecte strategice din sectorul energetic, vizând energia nucleară, dar și infrastructura de transport al gazelor naturale.

Ivan a declarat că România a avut unul dintre cele mai mari prețuri la energie electrică raportat la venituri și că obiectivul este reducerea acestui decalaj prin investiții și creșterea producției interne.

„România avea cel mai mare preț al energiei electrice raportat la veniturile oamenilor. Este evident că principalul obiectiv pe care l-am avut a fost de a găsi soluții prin care să reducem acest decalaj. Avem o proiecție clară pe capacități de producție, pentru că așa putem reduce costurile și crea predictibilitate pentru investitori”, a declarat Ivan.

El a explicat că România a demarat discuții cu instituții financiare internaționale pentru a susține investițiile în energie nucleară și infrastructură de gaze naturale.

„Am început discuții complexe cu Banca Mondială, US Exim Bank și alte organisme internaționale pentru a asigura finanțarea acolo unde nu avem surse interne, inclusiv pentru nuclear și gaze naturale”, a spus ministrul.

Acesta a anunțat și câteva progrese în urma vizitelor externe, în cadrul cărora s-au discutat acorduri pentru finanțări majore destinate sectorului energetic.

„Am venit cu o serie de lucruri extrem de importante pentru România, inclusiv un acord pentru finanțarea energiei nucleare la Cernavodă și un alt acord de 500 de milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale”, a precizat acesta.

El a spus că România își propune să devină un hub energetic regional, însă acest obiectiv depinde de investiții foarte importante.

„România are capacitatea de a se poziționa ca hub energetic regional, dar pentru asta avem nevoie de finanțări. Am canalizat resursele europene acolo unde a fost posibil, iar pentru restul am apelat la parteneri internaționali”, a explicat ministrul.

Un subiect important pe care Bogdan Ivan l-a atins a fost cel al listării unor companii energetice la bursă. Acesta a spus că nu susține includerea unor companii profitabile în astfel de procese, în contextul în care acestea ar trebui consolidate, nu vândute.

„Am fost surprins de declarația privind listarea unor pachete din companii profitabile precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Romgaz. Din punctul meu de vedere, aceste companii trebuie capitalizate, nu scoase la vânzare”, a afirmat el.

Ministrul a precizat că alte companii din sectorul energetic, cu probleme structurale, pot fi supuse proceselor de restructurare.

„Am transmis spre restructurare companii precum Elcen sau altele care chiar au nevoie de acest proces, însă nu companiile care generează profit și susțin sistemul energetic național”, a adăugat Ivan.

„Când toate statele mari investesc în capitalizarea companiilor strategice, nu poți să vii și să vinzi pachete din companii care și-au dublat valoarea, doar pentru a acoperi bugetul de stat”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan a anunțat și un proiect major în domeniul producției de energie, aflat în derulare la Mintia, unde se construiește una dintre cele mai mari centrale electrice din România de după 1990.

„În acest moment merg la Mintia, unde construim cea mai mare capacitate de producție de energie electrică de după 1990, o investiție de aproximativ 2 miliarde de euro, care va produce 1.700 MW. Scopul este să producem mai multă energie decât consumăm și să reducem prețul pentru consumatorii finali”, a declarat ministrul Energiei.