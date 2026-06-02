Cum arată coșul de cumpărături al românilor în 2026? Un aliment viral de pe TikTok a cucerit rafturile magazinelor”

Obiceiurile alimentare ale românilor se schimbă vizibil, iar trendurile care devin virale pe rețelele sociale ajung rapid și în coșul de cumpărături. Produsele bogate în proteine, Omega-3 și alternativele vegetale câștigă tot mai mult teren, arată cele mai recente date privind consumul alimentar din România.

Printre cele mai spectaculoase creșteri se numără tonul, ale cărui vânzări au urcat cu aproape 50% față de anul trecut. Tot mai populară este și conserva de sardine, aliment promovat intens în ultimele luni de creatori de conținut preocupați de nutriție și sănătate. Consumul de sardine este de peste două ori mai mare primăvara comparativ cu restul anului.

La mare căutare este și iaurtul grecesc. Versatil și bogat în proteine, acesta a devenit ingredient de bază în numeroase rețete promovate online, de la micul dejun până la deserturi. Vânzările de iaurt grecesc au crescut cu 20% într-un singur an, iar kefirul urmează aceeași tendință ascendentă.

Tot mai mulți consumatori aleg și laptele vegetal, fie din motive legate de intoleranța la lactoză, fie pentru diversificarea alimentației. Categoria înregistrează o creștere constantă, pe fondul interesului tot mai mare pentru produsele considerate benefice pentru sănătate.

Ce pun românii în coș primăvara

Dincolo de produsele aflate în trend, legumele și fructele de sezon rămân baza alimentației. Castraveții, roșiile și ridichile se află în topul preferințelor, fiind urmate de salată și ciuperci.

La capitolul fructe, bananele și merele continuă să domine alegerile consumatorilor, însă kiwi-ul este surpriza sezonului, înregistrând una dintre cele mai rapide creșteri. Căpșunile românești completează lista produselor preferate odată cu debutul sezonului.

În categoria proteinelor, lactatele rămân principalele opțiuni, urmate de carne și ouă. Puiul și carnea de porc sunt cele mai cumpărate tipuri de carne, în timp ce ouăle provenite din sisteme free-range și cele bio câștigă popularitate.

Pentru grăsimile sănătoase, românii aleg în continuare avocado și diferite tipuri de uleiuri, inclusiv variante mai puțin obișnuite precum uleiul de nuci, dovleac sau arahide.

Rețelele sociale influențează tot mai mult alimentația

Specialiștii observă o legătură tot mai puternică între trendurile din social media și comportamentul de cumpărare. Produsele promovate de influenceri și creatori de conținut ajung rapid să fie căutate în magazine, mai ales atunci când sunt asociate cu beneficii pentru sănătate, aport ridicat de proteine sau ingrediente considerate „superalimente”.

În același timp, consumatorii sunt mai atenți la valoarea nutritivă a alimentelor și caută produse care să le susțină un stil de viață echilibrat. Astfel, peștele, lactatele funcționale și alternativele vegetale devin categorii cu o creștere accelerată în România.

Sunt concluziile ediției de primăvară a Barometrului Gustului de Sezon, studiul care arată ce se află în frigiderul românilor în fiecare sezon, realizat de Carrefour România împreună cu NielsenIQ în cadrul inițiativei Frigiderul cu Bun Gust. În această ediție, au fost analizate produsele achiziționate de români în martie 2026 versus martie 2025, indicând tendințele de creștere pentru alimentele populare în tendințe.