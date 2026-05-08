Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică ascunsă în pâine, orez și cartofi până în 2032

Cadmiul, un metal greu toxic și cancerigen, se acumulează în solurile agricole ale Europei, ajunge în alimente de bază precum cerealele, grâul și cartofii, iar limitele mai stricte pentru îngrășămintele cu fosfați vor intra în vigoare abia în 2032.
Sursa: Pexels
Gabriel Negreanu
08 mai 2026, 09:09, Social

Un raport publicat în martie de agenția franceză pentru sănătate ANSES avertizează că aproximativ jumătate din populația Franței depășește doza la care cadmiul are efecte toxice dovedite asupra organismului uman.

Cadmiul este clasificat drept cancerigen pentru oameni. Potrivit autorității europene pentru siguranță alimentară EFSA, expunerea la acest metal greu poate provoca insuficiență renală și demineralizare osoasă și este asociată cu mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancer pulmonar, de vezică urinară și de sân.

Principala sursă de expunere este alimentația, iar fumatul contribuie într-o măsură mai mică. Cadmiul ajunge în organism prin produse consumate frecvent, precum cerealele, grâul, orezul și cartofii.

Contaminarea are atât cauze naturale, cât și cauze provocate de activitatea umană. Cadmiul există în mod natural în soluri și se răspândește prin eroziune, însă sursele majore de poluare sunt mineritul, industria metalurgică și folosirea îngrășămintelor minerale pe bază de fosfați.

Uniunea Europeană se numără printre cei mai mari importatori de fosfați din lume, utilizați în principal pentru producerea îngrășămintelor agricole. Deși fertilizarea cu fosfor este mai redusă decât în anii 1970, când a atins un vârf, solurile europene continuă să aibă un surplus important de fosfor.

Recomandările maxime

ANSES recomandă ca îngrășămintele fosfatice să nu depășească 20 de miligrame de cadmiu pe kilogram pentru a limita acumularea metalului în sol. În Franța, pragul este în prezent de 90 de miligrame pe kilogram, iar la nivelul Uniunii Europene limita este de 60 de miligrame pe kilogram. Potrivit legislației europene actuale, pragul de 20 de miligrame pe kilogram ar urma să intre în vigoare abia în 2032.

Specialiștii din domeniu recomandă reducerea folosirii îngrășămintelor și valorificarea fosfaților deja existenți în sol. Pentru reducerea expunerii prin alimentație, ANSES recomandă diminuarea consumului de produse pe bază de grâu și înlocuirea unei părți din acestea cu leguminoase.

Problema depășește însă granițele Europei. În 2025, Uniunea Europeană importa aproximativ 88% din îngrășămintele fosfatice din Maroc, unde nivelurile de cadmiu din mine sunt ridicate, potrivit unei investigații publicate de vert.eco.

Un studiu recent a identificat concentrații mari de cadmiu, plumb și zinc în zonele urbane și suburbane din Safi, unde se află principalele instalații de tratare a fosfaților ale companiei marocane OCP. Autorii studiului avertizează că aceste metale grele pot ajunge în lanțul alimentar.

