Pizza, pui și orez, cele mai periculoase resturi de mâncare

Consumul resturilor de mâncare este un obicei practic și economic. Puțini știu însă că depozitarea greșită poate transforma un prânz de ieri într-o sursă serioasă de intoxicație. Problema apare adesea nu în momentul gătitului, ci ulterior.

De ce sunt periculoase pizza, puiul și orezul

Pizza este riscantă nu doar din cauza toppingurilor, ci și a condimentelor uscate, care pot conține agenți patogeni. Dacă stă prea mult la temperatura camerei, bacteriile se înmulțesc rapid.

Puiul se alterează deosebit de repede. Conținutul ridicat de apă, nutrienții abundenți și aciditatea scăzută creează condiții ideale pentru bacterii. Chiar și o cantitate mică de carne insuficient gătită poate reprezenta un risc.

Orezul este poate cel mai înșelător dintre toate. Sporii bacteriilor pot supraviețui procesului de gătire și se activează ulterior în condiții favorabile. Preparatele cu orez pot fi păstrate cel mult o zi.

Cât timp poți păstra resturile în frigider

Fiecare aliment are un termen diferit de siguranță. Pizza refrigerată corespunzător poate fi consumată în două zile. Puiul se poate păstra cel mult trei zile la frigider. Orezul trebuie consumat în maxim 24 de ore. Conservele deschise cu conținut scăzut de aciditate rezistă până la trei zile.

Regula esențială este să pui resturile la frigider în cel mult două ore de la preparare. Răcirea nu distruge bacteriile, dar le încetinește înmulțirea.

Pericolul invizibil din farfurie

Una dintre cele mai mari capcane este că alimentele alterate nu arată și nu miros întotdeauna suspect. Aspectul și mirosul pot fi înșelătoare, în timp ce mâncarea conține deja o cantitate periculoasă de agenți patogeni.

De aceea, experții recomandă să nu te bazezi pe simțuri atunci când evaluezi siguranța unui rest de mâncare. Dacă există dubii cu privire la cât timp a stat sau cum a fost depozitat, este mai sigur să îl arunci.

Regulile simple care previn intoxicațiile

Experții subliniază că majoritatea intoxicațiilor alimentare sunt consecința unor greșeli banale și ușor de evitat. Răcește rapid mâncarea gătită și păstreaz-o acoperită în frigider. Consumă resturile cât mai repede. Acordă atenție specială puiului, unde riscul este cel mai ridicat.

Intoxicația alimentară poate apărea rapid și poate provoca simptome grave. Prevenția costă câteva minute de atenție suplimentară, conchid specialiștii citați de Science Alert.