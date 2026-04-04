Mănânci mâncare veche? Ce alimente îți pot provoca toxiinfecție alimentară chiar și la 24 de ore după ce sunt gătite

Consumul de resturi alimentare păstrate necorespunzător reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale toxiinfecției alimentare, avertizează un microbiolog britanic.
Sursa foto: Omer Taha Cetin / Anadolu
Andrei Rachieru
04 apr. 2026, 09:18, Ştiinţă-Sănătate

Pizza rece, puiul gătit, orezul sau alimentele din conserve pot deveni periculoase pentru sănătate dacă nu sunt depozitate corect, chiar dacă par sigure la gust sau miros.

Potrivit unui articol publicat de The Conversation, Primrose Freestone, lector universitar de microbiologie clinică la University of Leicester, explică modul în care resturile alimentare pot favoriza apariția bacteriilor periculoase, scrie Science Alert.

Pizza rece, un risc ignorat

Pizza rămasă de seara trecută este unul dintre cele mai consumate resturi alimentare, însă poate favoriza toxiinfecția alimentară. Ingredientele insuficient gătite, manipularea cu mâini nespălate sau păstrarea la temperatura camerei permit dezvoltarea bacteriilor precum Salmonella, Bacillus cereus sau Clostridium perfringens.

Chiar și ierburile uscate presărate pe pizza pot fi contaminate microbiologic.

Specialistul recomandă ca pizza să fie refrigerată în maximum două ore de la livrare sau preparare și consumată în cel mult două zile.

Puiul gătit păstrat greșit

Puiul gătit este extrem de perisabil și reprezintă un risc major de toxiinfecție alimentară. Dacă este insuficient gătit sau prezintă urme de sânge, acesta nu trebuie consumat sau păstrat. Bacterii precum Campylobacter sau Salmonella pot supraviețui și se pot multiplica chiar și la frigider.

Carnea de pui trebuie refrigerată rapid și consumată în maximum trei zile.

Orezul gătit

Orezul gătit este una dintre cele mai periculoase surse de toxiinfecție alimentară. Sporii bacteriei Bacillus cereus pot supraviețui procesului de gătire și pot produce toxine dacă mâncarea este lăsată prea mult la temperatura camerei.

Orezul trebuie răcit rapid, păstrat la frigider și consumat în cel mult 24 de ore.

Toxiinfecție alimentară de la alimentele din conserve

Resturile din conserve trebuie acoperite și refrigerate imediat.

Alimentele cu aciditate ridicată pot fi păstrate până la șapte zile, în timp ce cele cu aciditate scăzută nu trebuie consumate după trei zile, pentru a evita toxiinfecția alimentară.

