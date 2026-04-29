Protejarea sectorului orezului a eșuat în Parlamentul European. Care este motivul 

Această clauză se încadrează în revizuirea Sistemului de Preferințe Generalizate (SPG), un mecanism comercial care permite țărilor în curs de dezvoltare să exporte bunuri către Uniunea Europeană cu tarife reduse sau zero, pe care Parlamentul European l-a aprobat cu 459 de voturi pentru, 127 împotrivă și 70 de abțineri, notează EFE.

Clauză de salvgardare automată pentru orez

Eurocamera a aprobat activarea clauzei de salvgardare automată pentru orez atunci când există o creștere de 45 % a importurilor, calculată ca medie pe zece ani. Eurodeputații spanioli și sectorul au dorit reducerea acestui procent.

În practică, acest lucru va însemna că mecanismul se va activa de la aproximativ 570.000 de tone de orez importat anual, o cifră pe care sectorul o consideră „ineficientă”, deoarece, potrivit acestora, efectele negative asupra pieței apar deja de la 200.000 de tone.

„Este dezamăgitor”, a declarat directorul biroului Asaja de la Bruxelles, José María Castilla, care a considerat că, în ciuda „bunei intenții” a clauzei automate, eficiența acesteia este pusă sub semnul întrebării din cauza lipsei unei revizuiri a pragurilor și a apreciat că, în final, va fi doar un „exercițiu de cosmetizare”.

La aceasta se adaugă, a mai spus el, viitoarea intrare a altor importuri de orez în Uniunea Europeană, prin acordul cu Mercosur, 60.000 de tone anual, și cu Australia.

Reprezentantul Asaja a indicat că subiectul va reveni în Consiliu, statele membre ale UE, pentru adoptarea definitivă și că, dacă există vreo posibilitate de a opri măsura, aceasta ar fi acolo, în cazul în care Spania și Italia, cei mai mari producători de orez, ar putea obține sprijinul altor țări.

Sistemul de Preferințe Generalizate

Comisia Europeană, la rândul său, a susținut votul referitor la clauza automată pentru orez.

„În practică, acest lucru înseamnă că, dacă importurile dintr o țară beneficiară cresc considerabil peste media importurilor sale din ultimii zece ani, Uniunea Europeană va suspenda tarifele preferențiale pentru restul anului și va introduce un contingent tarifar pentru anul următor, pentru a evita perturbările pe piață”.a transmis Executivul comunitar într un comunicat.

În mod concret, Parlamentul European a adăugat mai multe convenții internaționale privind drepturile omului și mediul, precum Acordul de la Paris sau Convenția privind Drepturile Copilului, pe lista tratatelor internaționale pe care țările participante trebuie să le ratifice pentru a beneficia de preferințele comerciale.

De asemenea, a introdus o serie de criterii pe care țările SPG trebuie să le respecte pentru a nu pierde tarifele preferențiale în cazul în care nu cooperează la readmisia migranților aflați în situație neregulamentară.

După adoptarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, legislația va fi semnată și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Ulterior, aceasta va intra în vigoare și se va aplica pentru o perioadă de zece ani.