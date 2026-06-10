Benjamin Netanyahu va candida pentru un nou mandat de premier, anunță partidul Likud

Partidul Likud a anunțat miercuri că Benjamin Netanyahu va participa la viitoarele alegeri din Israel și și-a exprimat încrederea că actualul premier va obține un nou mandat, notează Reuters.

Reacția formațiunii aflate la guvernare vine după ce jurnalistului Jonathan Karl, corespondentul șef de la ABC pentru Washington a transmis că Donald Trump, a declarat că nu știe dacă Netanyahu intenționează să candideze.

„Nu știu, a avut o carieră uimitoare. Vrea să continue? Pentru că, știți, este prim-ministru în timp de război. În curând vom câștiga războiul într-un fel sau altul, și știți că este prim-ministru în timp de război”, a transmis jurnalistul pe pagina sa de X, citându-l pe liderul de la Washington.

Alegerile, care vor fi organizate în luna octombrie, vor fi primele organizate în Israel după atacul lansat de Hamas la 7 octombrie 2023, considerat una dintre cele mai grave breșe de securitate din istoria țării și care a declanșat războiul din Fâșia Gaza.

Guvernarea lui Netanyahu de la revenirea la putere

Mandatul lui Netanyahu, revenit la putere în decembrie 2022 în fruntea celei mai de dreapta coaliții din istoria Israelului, a fost marcat de controverse și tensiuni și războaie.

Înaintea conflictelor din Gaza, Liban și Iran, guvernul său s-a confruntat cu proteste de amploare împotriva politicilor promovate în domeniul justiției, dar și cu un proces de corupție.

Potrivit sondajelor de opinie, 61% din electoratul israelian consideră că Netanyahu nu ar mai trebui să candideze. De asemenea, arată și că actuala coaliție de guvernare nu ar putea câștiga o majoritate.

Sondajele arată și că partidele de opoziție ar avea dificultăți în formarea unei majorități parlamentare fără sprijinul formațiunilor arabe, colaborare pe care unii lideri ai opoziției au exclus-o.