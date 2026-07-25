Netanyahu merge săptămâna viitoare la Washington. Iranul și Acordurile Abraham, pe agenda discuțiilor cu Donald Trump

Vizita va fi prima deplasare oficială a lui Netanyahu în capitala Statelor Unite de la izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate, iar situația de securitate din regiune se află printre principalele teme ale discuțiilor dintre cei doi lideri.

Potrivit Biroului premierului israelian, citat de Reuters, Netanyahu va participa și la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, descris în comunicatul oficial drept „un prieten al Israelului”.

Acces strict controlat pentru presă

Vizita se va desfășura în condiții maxime de discreție, cu acces limitat pentru presă. Autoritățile israeliene au precizat că jurnaliștii israelieni nu vor avea acces la bordul aeronavei oficiale „Aripa Sionului” (Wing of Zion), care îl va transporta pe Netanyahu la Washington. Reprezentanții presei care vor vrea să scrie despre vizită vor trebui să se deplaseze pe cont propriu și să se înregistreze în prealabil la Biroul premierului, fără ca această înregistrare să le garanteze că vor avea acces la evenimentele oficiale.

Vizita fusese programată inițial pentru săptămâna trecută, însă Netanyahu a anunțat amânarea acesteia după reprogramarea funeraliilor senatorului Lindsey Graham.

Orientul Mijlociu și Acordurile Abraham, pe agenda discuțiilor

Întâlnirea cu Donald Trump are loc după reluarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran, în timp ce tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să se mențină la un nivel ridicat.

Printre principalele teme de discuție se numără situația de securitate din Orientul Mijlociu și relațiile dintre Statele Unite și Israel. De asemenea, presa internațională estimează că cei doi lideri vor discuta și despre extinderea Acordurilor Abraham, inițiativa lansată în primul mandat al lui Donald Trump prin care mai multe state arabe au normalizat relațiile cu Israelul. Unul dintre principalele obiective rămâne aderarea Arabiei Saudite la aceste acorduri. Recent, Trump a declarat că un acord americano-saudit privind dezvoltarea unui program nuclear civil va fi posibil doar dacă Riadul va recunoaște oficial statul Israel.

Trump folosește din nou termenul „palestinian” ca insultă politică

Înaintea vizitei lui Benjamin Netanyahu la Washington, Donald Trump l-a atacat pe liderul democraților din Senatul SUA, Chuck Schumer. „A devenit palestinian”, a spus președintele american despre Schumer, care este evreu, adăugând în glumă că legea islamică (sharia) reprezintă „noua lui religie”. Trump a afirmat și că îi va trimite acestuia „un costum palestinian”, pentru a-l purta când îl va întâmpina pe Netanyahu la Washington.

Organizații americane care reprezintă comunitățile musulmane și evreiești au criticat în trecut astfel de afirmații, acuzându-l pe Trump că folosește termenul „palestinian” ca insultă politică la adresa liderului democrat.

Ultima vizită a lui Benjamin Netanyahu la Washington a avut loc în februarie.

Potrivit Axios, aceasta va fi a șaptea întâlnire a lui Benjamin Netanyahu cu Donald Trump în Biroul Oval de la revenirea liderului republican la Casa Albă, mai multe decât în cazul oricărui alt lider străin.