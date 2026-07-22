Val de critici pentru Netanyahu după ce a postat un video AI în care îl ironizează pe rivalul rău, Gadi Eisenkot

În mijlocul campaniei sale pentru alegerile parlamentare din octombrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu se confruntă cu un val de critici, potrivit Le Figaro.

Acesta a postat un videoclip generat de inteligență artificială cu rivalul său politic, Gadi Eisenkot.

Ce se arată în filmulețul realizat cu AI

Filmulețul îl înfățișează pe liderul partidului de opoziție Yashar, Gadi Eisenkot. El este alături de un tânăr care seamănă izbitor cu fiul său, Gal Eisenkot. Acesta din urmă a murit în 2023, în timpul unei operațiuni de salvare a ostaticilor israelieni din Gaza, la câteva zile după încheierea primului armistițiu.

În videoclip, Gadi Eisenkot poate fi văzut alergând pe un câmp. El are brațele întinse spre un tânăr care seamănă cu fiul său. De asemenea, poartă un tricou pe care scrie „Unitatea Israelului”, potrivit sursei.

Cei doi aleargă unul spre celălalt, dar când ajunge la tânăr, Eisenkot trece pe lângă el și se aruncă în brațele lui Mansour Abbas. Acesta este membrul arabo-israelian al Knessetului (parlamentul israelian), care conduce Lista Unificată. Videoclipul se încheie cu mesajul „Eisenkot nu poate forma un guvern fără Yair Golan și partidele arabe”.

גדי, זה לא ישר pic.twitter.com/awy47dINmq — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 20, 2026

Mansour Abbas a declarat că videoclipul a fost „o încercare de a exploata sentimentele naționaliste și de a semăna discordie între diferite comunități și sectoare”.

O „strategie de delegitimizare” a lui Netanyahu

„Vrem să-i servim pe toți israelienii, evrei și arabi, și să le rezolvăm problemele. Netanyahu recurge întotdeauna la această strategie de delegitimizare: împotriva lui Mansour Abbas, împotriva lui Yair Golan . Acum și împotriva lui Eisenkot”, a adăugat el, conform aceleiași surse.

Numeroase alte critici au fost aduse lui Benjamin Netanyahu, din cauza asemănării dintre tânărul din videoclip și fiul decedat al lui Gadi Eisenkot. Criticile au venit inclusiv de la membrii parlamentului israelian.