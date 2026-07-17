Parlamentul Israelului se dizolvă înaintea alegerilor din toamnă. Finalizarea mandatului de 4 ani, un eveniment rar în istoria țării

Parlamentul Israelului s-a dizolvat vineri dimineață, după ce a adoptat o serie de proiecte de lege în ultimele momente ale coaliției de guvernare, potrivit AP.

Knesset-ul, Parlamentul unicameral al țării, nu se va reîntâlni înainte de alegerile programate pentru 27 octombrie.

Contextul dizolvării Parlamentului

Dizolvarea așteptată vine în contextul în care premierul Benjamin Netanyahu se luptă să se mențină la putere înaintea următoarelor alegeri. Israelul se apropie de a treia aniversare a atacului din 7 octombrie, care a declanșat aproape trei ani de război.

Sondajele israeliene arată un val de sprijin pentru partidele de opoziție. Acestea sunt conduse de fostul prim-ministru Naftali Bennett și de un fost șef militar de centru popular, potrivit sursei.

În ultima săptămână, Knesset-ul a adoptat mai multe legi controversate în sesiuni maraton. Netanyahu a încercat să impună mai multe dintre proiectele sale preferate.

Parlamentul israelian a adoptat două legi în această săptămână

La începutul acestei săptămâni, Knesset-ul a adoptat două proiecte de lege. Acestea opresc înrolarea bărbaților ultraortodocși în armată, în încercarea de a asigura alăturarea partidelor ultraortodocșe coaliției lui Netanyahu în următorul guvern.

Parlamentul a adoptat recent și mai multe proiecte de lege legate de încercările lui Netanyahu de a reforma sistemul judiciar. Acestea includ și creșterea controlului guvernamental asupra mass-media și slăbirea rolului procurorului general.

„Încheiem un mandat de patru ani. Am adoptat nouă bugete și sute de proiecte de lege. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, prin care împreună am reușit să menținem un mandat de patru ani”, a declarat președintele Knesset-ului, Amir Ohana, anunțând dizolvarea.

Un eveniment rar în istoria țării

Finalizarea unui mandat complet de patru ani este un eveniment rar în istoria Israelului.

Ultima dată când guvernul israelian a îndeplinit un mandat complet, fără a se opune alegerilor anticipate, a fost în 1988. Israelul nu are limite de mandate, iar Netanyahu a îndeplinit mai multe mandate decât orice alt prim-ministru din istoria Israelului. Este rar chiar și pentru el să termine un mandat complet de patru ani, mai arată sursa.

Între 2019 și 2022, israelienii s-au prezentat la urne de cinci ori. Israelul organizează alegeri în medie la fiecare 2,4 ani. Frecvența o face a doua țară cel mai slab clasată în OCDE pentru perioadele dintre alegeri. Acesta este un indicator al instabilității politice, potrivit Institutului Israelian pentru Democrație.