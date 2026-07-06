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Gafă a lui Netanyahu în cearta cu Erdogan înainte de Summitul NATO. A inventat un stat NATO

Într-un interviu pentru Fox News, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, se ceartă cu liderul Turciei și face și o gafă în privința statelor membre NATO.
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Sorina Matei
06 iul. 2026, 16:15, Știri externe
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Gafa lui Netanyahu: Cipru, stat NATO

„Un om care cere deschis distrugerea Israelului, preluarea Ciprului, stat NATO, amenință Grecia, altă țară NATO și vrea să invadeze Ierusalimul și să-l conducă. Frăția Musulmană deține un regim — nu cred că merită avioane F-35. Aceasta este o amenințare la adresa echilibrului regional și a securității noastre”, a declarat Netanyahu.

În ciuda a aceea ce susține Benjamin Netanyahu la Fox News, Cipru nu este stat membru NATO.

Țara și-a declarat neutralitatea militară, fiind una dintre puținele națiuni din Uniunea Europeană (alături de Austria, Irlanda și Malta) care nu fac parte din alianță. Deși autoritățile cipriote și-au exprimat intenția de a adera la NATO în viitor, procesul este blocat de obiecțiile Turciei.

Netanyahu, atac pe Erdogan

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a cerut Washingtonului să nu vândă arme avansate către Ankara. În declarația pentru Fox News, Netanyahu l-a atacat pe Erdogan și a numit Turcia „un regim infectat de Frăția Musulmană”.

„Nu cred că ar trebui să li se dea avioane F-35 sau motoare pentru avioanele lor de vânătoare”, insistă el.

Luna trecută, Trump părea să fi indicat că ar fi de acord să vândă Turciei motoare de avioane de vânătoare F110 și să readmită Turcia în programul F-35.

Netanyahu susține că o astfel de mișcare ar „perturba echilibrul de putere din Orientul Mijlociu, care este garantat în cele din urmă de superioritatea aeriană a Israelului și, de asemenea, de poziția Americii în Orientul Mijlociu”.

El numește Turcia „o țară măreață”, dar regretă faptul că este condusă de Recep Tayyip Erdogan, care amenință deschis Israelul cu distrugerea și care ocupă jumătate din Cipru.

Netanyahu spune că nu a fost stabilită o dată pentru o viitoare vizită la Washington, DC, pentru a se întâlni cu Trump și minimalizează încă o dată tensiunile recente legate de memorandumul de înțelegere SUA-Iran.

„Suntem de acord cu aproape orice”, susține Netanyahu. „Avem neînțelegeri din când în când, dar le rezolvăm pentru că suntem aliați”, spune el, menționând că vorbesc despre neînțelegeri „într-o conversație deschisă”. „Președintele are felul său de a exprima lucrurile și la fel și eu”, spune Netanyahu. „Suntem aliați”, repetă el. „Suntem aliatul vostru model.”

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