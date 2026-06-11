Prima pagină » Știrile zilei » Netanyahu „calcă pe urmele lui Hitler”. Erdogan, atac dur la adresa premierului israelian

Netanyahu „calcă pe urmele lui Hitler”. Erdogan, atac dur la adresa premierului israelian

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că acesta „calcă pe urmele lui Hitler”. Erdogan a adăugat că va avea „aceeași soartă ca și alți tirani din istorie”.
Netanyahu „calcă pe urmele lui Hitler”. Erdogan, atac dur la adresa premierului israelian
Sursa foto: TUR Presidency / Murat Kula / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Ioana Târziu
11 iun. 2026, 19:16, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat, joi, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că acesta „calcă pe urmele lui Hitler”, potrivit AFP.

Erdogan a afirmat că Israelul s-a transformat într-o „fabrică de a crea suferință”, care se hrănește „cu sânge și lacrimi”.

Erdogan consideră că Turcia e amenințată

Miercuri, președintele turc declarase că „securitatea Turciei începe (…) la Alep, Damasc și Beirut” , considerând că prim-ministrul israelian și „clica sa criminală” amenință, de asemenea, Turcia .

„Nu vom tolera niciun fapt împlinit în țările frățești și nu vom sta deoparte în fața atacurilor”, a adăugat el. Erdogan s-a adresat membrilor partidului său. El a subliniat că armata israeliană „refuză să se retragă din Liban ”.

Acolo, atacurile sale au ucis aproximativ 3.700 de persoane de la începutul noului său război împotriva Hezbollah pe 2 martie, potrivit autorităților locale citate de sursă.

Răspunsul Israelului

Biroul lui Benjamin Netanyahu i-a răspuns miercuri lui Erdogan. Acesta îl acuză pe dictatorul antisemit Erdogan, autorul genocidului împotriva kurzilor ”, că susține Hamas. De asemenea, susține că îi încarcerează oponenții. De asemenea, a adăugat că președintele Turciei „este ultima persoană care poate da lecții de morală Israelului”.

Erdogan a denunțat joi atacurile din Gaza ale „rețelei genocidare sioniste conduse de Netanyahu”, potrivit sursei inițiale. 

„Cei care atacă regiunea noastră precum rechinii însetați de sânge vor trebui într-o zi să răspundă pentru acțiunile lor ”, a concluzionat el.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
Alertă la Pentagon! Mai multe etaje au fost plasate în carantină, altele evacuate!
Gandul
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Rezidenții povestesc cum arată realitatea din spitale: gărzi de 34 de ore, birocrație și teama de burnout. „Ca medic, îți asumi în fața pacientului toate lipsurile sistemului”
Libertatea
Cine poate primi locuință socială în 2026? Românii care au dreptul la chirii mult sub prețul pieței
CSID
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia