Netanyahu „calcă pe urmele lui Hitler”. Erdogan, atac dur la adresa premierului israelian

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat, joi, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că acesta „calcă pe urmele lui Hitler”, potrivit AFP.

Erdogan a afirmat că Israelul s-a transformat într-o „fabrică de a crea suferință”, care se hrănește „cu sânge și lacrimi”.

Erdogan consideră că Turcia e amenințată

Miercuri, președintele turc declarase că „securitatea Turciei începe (…) la Alep, Damasc și Beirut” , considerând că prim-ministrul israelian și „clica sa criminală” amenință, de asemenea, Turcia .

„Nu vom tolera niciun fapt împlinit în țările frățești și nu vom sta deoparte în fața atacurilor”, a adăugat el. Erdogan s-a adresat membrilor partidului său. El a subliniat că armata israeliană „refuză să se retragă din Liban ”.

Acolo, atacurile sale au ucis aproximativ 3.700 de persoane de la începutul noului său război împotriva Hezbollah pe 2 martie, potrivit autorităților locale citate de sursă.

Răspunsul Israelului

Biroul lui Benjamin Netanyahu i-a răspuns miercuri lui Erdogan. Acesta îl acuză pe „dictatorul antisemit Erdogan, autorul genocidului împotriva kurzilor ”, că susține Hamas. De asemenea, susține că îi încarcerează oponenții. De asemenea, a adăugat că președintele Turciei „este ultima persoană care poate da lecții de morală Israelului”.

Erdogan a denunțat joi atacurile din Gaza ale „rețelei genocidare sioniste conduse de Netanyahu”, potrivit sursei inițiale.

„Cei care atacă regiunea noastră precum rechinii însetați de sânge vor trebui într-o zi să răspundă pentru acțiunile lor ”, a concluzionat el.