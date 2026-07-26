Israel este pregătit să își extindă operațiunile militare în Cisiordania, afirmă Netanyahu

În declarațiile făcute înaintea ședinței de guvern de duminică, Benjamin Netanyahu a spus că forțele israeliene au primit ordin să intensifice operațiunile de securitate în Cisiordania.

„Instrucțiunile pe care le-am dat au fost să intre în sate, să le percheziționeze, să confiște arme și să efectueze arestări”, a declarat premierul israelian, potrivit Al Jazeera.

Netanyahu a avertizat că Israelul este „pregătit să acționeze și mai amplu împotriva bastioanelor teroriste” din Cisiordania, fără a oferi detalii despre eventuale noi operațiuni.

Declarațiile vin după atacul armat de vineri din apropierea așezării Havat Gilad, în urma căruia autoritățile israeliene au lansat o amplă operațiune de căutare.

Potrivit premierului, armata a intrat inclusiv într-un spital din Nablus pentru a aresta doi suspecți considerați complici ai atacatorului. De asemenea, locuința presupusului autor a fost sigilată în vederea demolării, iar alte case aparținând unor suspecți au fost cartografiate pentru măsuri similare.

Anunțul lui Netanyahu vine într-un context de tensiuni tot mai mari în Cisiordania ocupată. În ultimele zile, coloniști israelieni au incendiat două moschei și mai multe proprietăți palestiniene în zonele Nablus și Tulkarem, iar autoritățile palestiniene au acuzat zeci de atacuri asupra localităților din teritoriu.

În paralel, armata israeliană continuă raidurile în mai multe orașe din Cisiordania, inclusiv în Nablus, unde au fost reținute zeci de persoane în cadrul operațiunilor de securitate.

Situația s-a deteriorat și mai mult după confruntările violente de vineri din satul Tal, soldate cu moartea a patru palestinieni și a doi israelieni. Lideri palestinieni și organizația Hamas au făcut apel la mobilizare împotriva atacurilor coloniștilor, în timp ce autoritățile israeliene susțin că operațiunile au ca scop combaterea terorismului și confiscarea armelor ilegale.