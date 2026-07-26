Guvernul german nu exclude noi atacuri după atentatul de la Berlin. Suspectul este încă în libertate

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat duminică faptul că găsirea presupusului autor reprezintă în prezent „obiectivul principal” al autorităților.

„Poliția își folosește în acest moment toate resursele pentru desfășurarea acestei căutări”, a afirmat oficialul german, precizând că nu poate oferi mai multe informații care ar putea afecta ancheta.

Suspectul, identificat de autorități drept Abdul B., în vârstă de 21 de ani, este considerat posibil înarmat și periculos. Poliția le-a cerut cetățenilor să nu se apropie de el și să sune imediat la numărul de urgență în cazul în care îl observă. Bărbatul este descris ca având aproximativ 1,90 metri, constituție slabă și păr negru.

Germania analizează restricții suplimentare la marșurile Pride

Alexander Dobrindt a atras atenția că în perioada următoare sunt programate și alte marșuri Pride în mai multe orașe germane. Cele 16 landuri ale Germaniei sunt informate cu privire la situație, iar autoritățile locale au fost îndemnate să reevalueze măsurile de securitate pentru evenimentele cu un număr mare de participanți.

Ministrul a precizat că trebuie luate în calcul toate măsurile necesare, inclusiv restricții suplimentare și o prezență sporită a forțelor de ordine.

„Nu putem exclude posibilitatea ca alte atacuri teroriste să aibă loc”, a avertizat Dobrindt. Oficialul a subliniat că un asemenea scenariu nu este considerat unul obișnuit, dar nu poate fi eliminat, inclusiv din cauza riscului ca atentatul de la Berlin să inspire atacuri similare.

Suspectul era cunoscut pentru radicalizare și numeroase infracțiuni

Potrivit ministrului german de Interne, Abdul B. s-a născut în Germania în anul 2005 și are origini libaneze. Mama sa obținuse cetățenia germană în 2002.

Tânărul era deja cunoscut de poliție din cauza numărului mare de infracțiuni comise, a procesului de radicalizare și a legăturilor cu mediile islamiste din Berlin.

Dobrindt a declarat că suspectul fusese condamnat la un an și zece luni de închisoare. În urma unei căi de atac, pedeapsa ar fi fost transformată într-una neprivativă de libertate, astfel că bărbatul nu se afla în detenție în momentul atacului. Presa germană relatează că acesta fusese investigat anterior inclusiv pentru pregătirea unei infracțiuni violente grave împotriva statului.

Atac cu o mașină și o armă albă în parcul Tiergarten

Atacul s-a produs sâmbătă, 25 iulie, în jurul orei locale 22:00, în parcul Tiergarten, în apropierea Porții Brandenburg, unde se încheiau evenimentele organizate cu ocazia Christopher Street Day, denumirea folosită în Germania pentru marșurile Pride.

O dubă albă a intrat în mulțimea aflată în parc și s-a oprit după ce a lovit un copac. Anchetatorii suspectează că una sau mai multe persoane au coborât ulterior din vehicul, iar mai mulți oameni ar fi fost atacați și cu arme albe. O femeie a murit, iar 29 de persoane au fost rănite, unele dintre ele fiind în stare critică.

Autoritățile germane consideră că toate indiciile descoperite până acum indică un atentat terorist cu motivație islamistă. Nu este încă stabilit cu certitudine dacă Abdul B. a acționat singur sau dacă a avut unul ori mai mulți complici.

Evenimentele Pride au fost întrerupte imediat după atac, iar zona a fost evacuată și izolată. Poliția a efectuat mai multe percheziții, inclusiv la o adresă asociată suspectului, însă acesta nu a fost găsit.