Anunț istoric: Hamas dizolvă organismul de conducere din Fâșia Gaza

Hamas se pregătește să desființeze organismul care a guvernat Fâșia Gaza timp de aproape două decenii, au declarat, luni, reprezentanți ai grupării, deschizând calea pentru ca un comitet tehnocratic palestinian să pună în aplicare un regim civil, potrivit AFP, citată de France24.

Decizia vine după două decenii de administrare

Decizia marchează o schimbare politică semnificativă din partea grupării militante Hamas, care conduce Gaza de când luptătorii săi au preluat controlul de la mișcarea palestiniană rivală Fatah, în 2007.

Odată cu intrarea în vigoare a armistițiului din Gaza, între Hamas și Israel din octombrie 2025, gruparea a afirmat în repetate rânduri că este pregătită să se retragă din administrarea de zi cu zi, însă problema dezarmării sale rămâne încă nerezolvată.

„Mișcarea a decis să dizolve comitetul guvernamental din Gaza și să numească o personalitate acceptată la nivel național care să supravegheze activitatea comitetului până când Comitetul Național pentru Administrarea Gazei își va asuma în mod oficial responsabilitățile”, a declarat pentru AFP un oficial al Hamas, care a vorbit sub condiția anonimatului, întrucât nu era autorizat să se exprime public pe această temă.

Biroul de presă al Hamas din Gaza a anunțat că va organiza „o conferință de presă importantă” mai târziu luni, fără a oferi detalii.

Un al doilea oficial al Hamas a declarat că gruparea informase deja celelalte facțiuni palestiniene cu privire la această măsură, în cadrul unei întâlniri recente de la Cairo.

„Facțiunile au salutat decizia Hamas, descriind-o ca un pas important în direcția permiterea Comitetului Național să-și asume rolul de guvernare”, a precizat oficialul din cadrul grupării.

Calea, deschisă pentru un comitet palestinian tehnocrat

Desființarea organismului Hamas deschide calea pentru ca Comitetul Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza(NCAG), condus de oficialul palestinian Ali Shaath, să-și asume responsabilitățile administrative.

NCAG a fost înființat de Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump, anul trecut, când a fost mediat armistițiul dintre Hamas și Israel, care a fost convenit după doi ani de război.

Încă de la începutul războiului din Gaza (7 octombrie 2023) și până în luna iunie a acestui an, peste 73. 035 de palestinieni din Gaza au fost uciși, iar alți 173,368 au fost răniți, potrivit unor date publicate de Agenția ONU pentru Refugiați (UNRWA).

Israelul și-a extins prezența în teritoriu

Deși armistițiul este în vigoare, Armata Israeliană (IDF) și-a extins prezența în teritoriu în ultimele luni, preluând controlul asupra a 70% din Fâșia Gaza, inclusiv în Cisiordania.

Autoritatea Palestiniană și-a menținut sediul în afara Fâșiei Gaza, din cauza obiecțiilor israeliene față de intrarea sa pe teritoriul devastat de război.

Hamas și alte facțiuni palestiniene au purtat mai multe runde de discuții la Cairo cu mediatorii pentru a reduce divergențele, în special cu privire la a doua fază a armistițiului din Gaza, ce ar cuprinde dezarmarea Hamas și retragerea treptată a forțelor israeliene din Gaza, care se află în impas de luni de zile.

Hamas vrea neapărat înființarea Administrației Palestiniene

Înainte de a-și preda arsenalul, gruparea vrea înființarea unei administrații palestiene, acesta fiind unul dintre principalele puncte de blocaj în negocierile privind dezarmarea grupării, chestiune atât de solicitată de Israel. Chiar și în timpul prezenței sale în România, președintele Israelului, Isaac Herzog a solicitat, în cadrul discursului de la Palatul Cotroceni, dezarmarea Hamas.

Israelul respinge orice revenire a Hamas la putere. Totuși, există și un punct de cotitură, pentru că nu dorește ca Autoritatea Palestiniană cu sediul la Ramallah să preia direct controlul în această etapă.