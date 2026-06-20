Prima pagină » Știri externe » Atacuri israeliene asupra Libanului, în ciuda armistițiului cu Hezbollah. Cel puțin 16 morți

Atacuri israeliene asupra Libanului, în ciuda armistițiului cu Hezbollah. Cel puțin 16 morți

Libanul anunță sâmbătă că 16 persoane au fost ucise în urma atacurilor lansate de Israel, în contextul schimburilor de focuri cu gruparea Hezbollah, susținută de Iran.
Atacuri israeliene asupra Libanului, în ciuda armistițiului cu Hezbollah. Cel puțin 16 morți
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 iun. 2026, 17:17, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Israelul a lansat atacuri asupra Libanului în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, provocând moartea a cel puțin 16 persoane. Atacurile au avut loc la câteva ore după ce a intrat în vigoare un armistițiu cu Hezbollah, Israelul susținând că a ripostat la proiectilele lansate de gruparea susținută de Iran.

Potrivit Apărării Civile libaneze, alte 12 persoane au fost rănite în urma atacurilor israeliene asupra orașului Nabatieh și a satelor din apropiere, din sudul Libanului.

Armata israeliană a confirmat atacurile, motivând că acestea vin după ce Hezbollahul „a lansat peste 50 de proiectile asupra forțelor israeliene”, a spus, potrivit unor surse citate de POLITICO, un oficial al IDF.

Atacurile vin la câteva ore după ce vineri, Israel și gruparea Hezbollah au convenit asupra unui armistițiu. Armistițiul anunțat ar face parte dintr-un acord mai amplu negociat de Statele Unite și Iran, care prevede oprirea ostilităților „pe toate fronturile” conflictului regional, inclusiv în Liban.

POLITICO notează că operațiunea comună SUA-Israel împotriva Iranului a intensificat imediat tensiunile de-a lungul frontierei dintre Israel și Liban, Hezbollah lansând rachete către nordul Israelului, iar IDF răspunzând cu operațiuni militare pe teritoriul libanez.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Fostul șef de la frontiere al lui Trump, Gregory Bovino, îl laudă pe Vlad Țepeș și îl numește „primul paznic al granițelor“. „Îmi amintește că, de-a lungul istoriei, culturile au fost afectate de imigranții ilegali“
Gandul
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Promisiunile lui Adrian Veștea pentru a-i convinge pe liberali ca să-i voteze guvernul: „Vor fi mai mulți ca la Bolojan”
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da