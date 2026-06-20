Atacuri israeliene asupra Libanului, în ciuda armistițiului cu Hezbollah. Cel puțin 16 morți

Israelul a lansat atacuri asupra Libanului în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, provocând moartea a cel puțin 16 persoane. Atacurile au avut loc la câteva ore după ce a intrat în vigoare un armistițiu cu Hezbollah, Israelul susținând că a ripostat la proiectilele lansate de gruparea susținută de Iran.

Potrivit Apărării Civile libaneze, alte 12 persoane au fost rănite în urma atacurilor israeliene asupra orașului Nabatieh și a satelor din apropiere, din sudul Libanului.

Armata israeliană a confirmat atacurile, motivând că acestea vin după ce Hezbollahul „a lansat peste 50 de proiectile asupra forțelor israeliene”, a spus, potrivit unor surse citate de POLITICO, un oficial al IDF.

Atacurile vin la câteva ore după ce vineri, Israel și gruparea Hezbollah au convenit asupra unui armistițiu. Armistițiul anunțat ar face parte dintr-un acord mai amplu negociat de Statele Unite și Iran, care prevede oprirea ostilităților „pe toate fronturile” conflictului regional, inclusiv în Liban.

POLITICO notează că operațiunea comună SUA-Israel împotriva Iranului a intensificat imediat tensiunile de-a lungul frontierei dintre Israel și Liban, Hezbollah lansând rachete către nordul Israelului, iar IDF răspunzând cu operațiuni militare pe teritoriul libanez.