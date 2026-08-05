Cresc tensiunile în Orientul Mijlociu | Israelul lovește „controlat” în Liban, iar un acord privind Strâmtoarea Ormuz este tot mai aproape

Escaladarea violențelor în sudul Libanului riscă să complice eforturile diplomatice din regiune, în timp ce Statele Unite și Iranul transmit semnale că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat în curând, transmite AP.

În paralel, rebelii houthi susțin că au atacat petroliere saudite, iar Washingtonul a ridicat sancțiunile impuse unor companii cu legături cu Iranul.

„Lovituri precise” în sudul Libanului

Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, după ce armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru locuitorii satului Mansouri din sudul Libanului, invocând ceea ce a numit o „încălcare flagrantă” a armistițiului de către gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

Ulterior, armata israeliană a anunțat că desfășoară „lovituri precise” în sudul Libanului.

Ministerul Sănătății libanez a transmis că o persoană a murit și alte 12 au fost rănite într-un atac asupra orașului Tebnine.

Escaladarea are loc în timp ce delegații din Israel și Liban s-au întâlnit pentru a doua zi consecutiv la Roma, în cadrul negocierilor privind aplicarea acordului care prevede retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului în schimbul dezarmării Hezbollah.

Potrivit unui oficial american, discuțiile s-au încheiat mai devreme decât era programat din cauza evoluțiilor din teren, însă ar putea continua.

Acordul privind Strâmtoarea Ormuz, tot mai aproape

În paralel, apar semnale că unul dintre cele mai importante puncte de blocaj ale comerțului mondial ar putea fi redeschis.

Președintele american Donald Trump a declarat că un acord privind Strâmtoarea Ormuz ar putea fi anunțat chiar în această săptămână, iar Iranul susține că negocierile desfășurate cu medierea Omanului au ajuns în „etapa finală”.

Iranul insistă pe controlul căii maritime

Dacă va fi încheiat, acordul ar putea permite reluarea traficului prin strâmtoarea prin care trece o parte semnificativă a exporturilor mondiale de petrol și ar reduce presiunea asupra piețelor energetice.

Negocierile rămân însă dificile.

Iranul insistă să păstreze un anumit grad de control asupra căii maritime, în timp ce Washingtonul a respins anterior orice înțelegere care ar consolida influența Teheranului asupra acestei rute strategice.

Rebelii houthi revendică atacuri asupra unor petroliere

În Yemen, rebelii houthi, susținuți de Iran, au afirmat că au lansat atacuri cu rachete balistice asupra a două petroliere saudite, unul aflat în Marea Roșie și altul în Golful Aden.

Revendicările nu au fost confirmate independent, iar autoritățile saudite nu au comentat incidentul. În schimb, centrul britanic pentru operațiuni comerciale maritime a anunțat că o navă aflată în Golful Aden a raportat o explozie în apropiere, însă echipajul este în siguranță.

Atacurile vin după ce houthii au anunțat, în luna iulie, o blocadă asupra transportului maritim saudit prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă rută esențială pentru comerțul internațional.

SUA ridică sancțiunile pentru trei companii

Într-o evoluție separată, Statele Unite au anunțat ridicarea sancțiunilor impuse asupra a trei companii cu legături cu Iranul, inclusiv companiei aeriene Fly Baghdad Airlines.

Un oficial al Departamentului Trezoreriei a precizat că măsura a fost adoptată în urma unei proceduri de apel și nu reprezintă o schimbare a politicii Washingtonului față de Iran.

În timp ce negocierile diplomatice continuă, evoluțiile din Liban, Golful Persic și Marea Roșie arată că situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de volatilă, iar orice nou incident riscă să afecteze atât securitatea regională, cât și piețele globale de energie.